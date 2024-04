Vuelve y juega: Gobierno recortaría un 36 % a los recursos de Minciencias para 2025

El Ministerio de Hacienda ya radicó ante el Congreso el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación del próximo año. Recursos que para el 2025 contemplarían más de 524 billones de pesos para el 2025, una cifra superior a los 502,6 billones de pesos de este año. Sin embargo, pese al incremento, en la distribución de dineros de nuevo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación recibe un duro golpe que, de concretarse, dejaría a la cartera con recursos aún menores a los que tuvo en 2024.

De esta manera, Minciencias sufre de nuevo un recorte con una asignación de 253.131 millones de pesos, lo que representaría una caída del 36 por ciento frente a los recursos del 2024, de acuerdo a lo que plantea el anteproyecto.

Y es que en temas presupuestales la historia de Minciencias ha sido una de derrotas pese a su consolidación como ministerio en 2020. La cartera acostumbra estar en el último renglón de la distribución presupuestal del gobierno de turno y el año pasado sufrió un recorte considerable: pasó de recibir 484.961 millones de pesos en 2023 a un presupuesto 397.875 millones de pesos, una reducción del 17 por ciento.

Aunque se trata de cifras preliminares debido a que este documento inicial se elabora con las peticiones de cada una de las entidades, por lo que serán ajustadas a medida que se realicen una serie de mesas sectoriales de trabajo, preocupa porque se conocen en el marco de repetidos reclamos que se han hecho desde la comunidad científica a la ministra de Ciencia, Yesenia Olaya, para que se aumente el presupuesto de la cartera, que pasó de Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) a Minciencias, con un costo cero.

A raíz de los debates de control político a los que fue citada la ministra por su baja ejecución del presupuesto de la cartera y de las regalías que se destinan para ciencia –en lo que se hizo referencia a otros temas como las acusaciones de acoso laboral e irregularidades en la experiencia docente consignada en su hoja de vida–, desde la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Accefyn) revivieron una vez más el llamado a que el país invierta en ciencia en una carta dirigida al presidente Gustavo Petro.

“El presupuesto asignado por su gobierno a Minciencias ha sido el más bajo en los últimos 25 años y esta entidad líder del sector no ha luchado para obtener los medios que permitan hacer realidad los prerrequisitos mínimos en ciencia y tecnología para cumplir el Plan Nacional de Desarrollo”, señalaron desde la academia, que además reclama no estar siendo tenida en cuenta como Cuerpo Consultivo del Gobierno, una función que les fue delegada por la ley en el Decreto 1218 de 1936.

Minciencias. Foto:César Melgarejo. El Tiempo Compartir

“En ese papel de órgano consultivo nos corresponde contribuir con los gobiernos de turno para trazar las rutas que, en materia de Ciencia, Tecnología e innovación (CTel), requiere el país. Lamentablemente, frente a la imposibilidad de establecer un diálogo abierto y constructivo en su mandato, la esperanza que su gobierno sea gestor de la "sociedad del conocimiento" basado en una política dinámica y disruptiva en CTel se esfuma con el paso del tiempo”, expresaron desde Accefyn.

Cabe recordar que en entrevista con EL TIEMPO el año pasado, la ministra Olaya señaló a su llegada a la cartera que consideraba que el presupuesto de Minciencias debía de ser por lo menos de 1,7 billones de pesos, lo que correspondía en ese momento a triplicar la asignación de la cartera. Sin embargo, tras el recorte recibido en el PGN 2024 aseguró que identificaban a la asignación de regalías para ciencia y a los beneficios tributarios como fuentes de financiación importantes.

“No diría que no es una fuente de financiación importante, lo que hay que ver es cuál es el direccionamiento que se le está haciendo a esos recursos para impactar el desarrollo de la ciencia e involucrar a las regiones. Sí, son un presupuesto de las regiones, pero tenemos que hacer una pedagogía para que ciencia y región logren articularse, se genere un diálogo amplio y se puedan consensuar los mecanismos y las soluciones tecnológicas y científicas que requiere cada territorio para reducir las desigualdades sociales”, dijo en su momento la ministra Olaya, quien además señaló que las discusiones del presupuesto de 2024 ya se habían hecho a su llegada a la dirección de la cartera (abril del 2023).

Recursos de funcionamiento

Adicionalmente, pese a que la misma ministra Olaya le señaló a este diario que los temas de una sobrecarga laboral que llegaron a los medios de comunicación también eran consecuencia de los pocos recursos de la cartera, en el anteproyecto también se ve una reducción en el tema de gastos de personal.

"Hemos identificado que la percepción sobre la carga laboral en la entidad es un problema estructural que se remonta a la forma en cómo se dio la creación del Ministerio a costo cero. Minciencias se creó a partir de la Ley 1951 de 2019, mediante la cual en el parágrafo 2 del artículo 1 se indicó que 'El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para iniciar su labor no debe generar gastos adicionales de personal ni generales a los que al momento de su creación tenga presupuestado el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias)'", le dijo Olaya a EL TIEMPO en julio del 2023

Yesenia Olaya, ministra de Ciencia. Foto:EFE Compartir

Y añadió en dicho momento: "Esta transición de Departamento Administrativo a Ministerio, con el mismo costo de funcionamiento, ha generado una serie de retos asociados a la planeación estratégica y operativa de la entidad. Actualmente, Minciencias cuenta con un presupuesto aproximado para 2023 de 27.000 millones de pesos para su funcionamiento y con 140 servidores públicos, lo cual limita la capacidad de cumplir las funciones y la misionalidad del Ministerio otorgadas por la ley".

De acuerdo con el nuevo anteproyecto, para 2025 Minciencias contaría con 20.520 millones de pesos destinados para gastos de personal. Esto a pesar de que en el debate de control político del tres de abril la jefe de la cartera de ciencia dijo que se estaba trabajando en un rediseño institucional y un estudio de carga de la entidad.

“Eso va a también a solicitar un mayor porcentaje de presupuesto para 2025 para funcionamiento, porque hacer un balance de carga laboral implica un mayor presupuesto para abrir nuevas plazas laborales, nuevos profesionales, expertos para Minciencias, la tarea se está haciendo”, aseguró.

En ese espacio también afirmó: "El tema de la financiación sigue siendo un tema pendiente para el país porque nosotros no podemos seguir con una financiación de inversión en ciencia que esté por debajo de los estándares internacionales. Pero no solamente eso, conformarse el ministerio a costo cero no se introdujo una política para fortalecer su planta laboral de trabajadores ni para fortalecer sus proyectos de inversión, para tener un mayor abanico de ejecución financiera en ciencia”.

Baja ejecución

Otro tema que preocupa es que pese a que por cuenta del Sistema General de Regalías se aprobaron para el bienio 2023-2024 para ciencia 2,9 billones de pesos (2,3 billones netos para CTeI), una de las asignaciones más altas de la historia, de estos dineros solo se llegó a ejecutar el año pasado 130.000 millones de pesos, según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Esto representa tan solo el cinco por ciento del total que se debe destinar para proyectos de ciencia, tecnología e innovación en el país en estos dos años y por lejos, la cifra más baja en ejecución de regalías para CTeI en los últimos cinco años.

“Llegamos a revisar y solamente se ha ejecutado el 4,6 por ciento de los recursos de ciencia y tecnología, cuya vigencia se termina en diciembre de este año. O sea, no hay ni siquiera ejecución de los recursos con los que la ministra justifica que no se necesita un incremento del presupuesto del Ministerio de Ciencias”, señala la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, cuyo equipo se ha dado a la tarea de revisar la gestión de la ministra Olaya.

Esto quiere decir que restan nueve meses para que Minciencias ejecute más del 90 por ciento de los recursos de regalías, más de 2 billones de pesos. Dineros que si no se asignan corren el riesgo de convertirse en rezago presupuestal o perderse.

Sobre este tema, la respuesta de la ministra Olaya en el debate de control político al que fue citada en la comisión cuarta de la Cámara de Representantes el pasado 3 de abril fue que entre las acciones adelantadas a su llegada a la cabeza de la cartera estuvo trazar el plan bienal de ejecución de estos dineros a través de una consulta regional e hizo referencia a que el retraso también se debe a que ha tenido que financiar proyectos del bienio pasado.

“Hemos destinado recursos por 145.000 millones para financiar proyectos del bienio pasado. Es un dato importante para el debate político, qué está pasando en los procesos de estructuración. Estamos financiando proyectos del 2019, proyectos que están revisando en el Ocad de CTeI del que solo tenemos la secretaría técnica”, manifestó Olaya.

En este espacio también dijo que “Minciencias no decide de manera unilateral sobre las convocatorias y la asignación de recursos”. “Para esto hay un Ocad de Ciencia, Tecnología e Innovación que lo conforma el Gobierno nacional, Minciencias el Departamento Nacional de Planeación; Minambiente, Mineducación y Mintic, además del vértice de universidades públicas, el de universidades privadas y el del gobierno departamental. Los 2,9 billones que se asignaron al sector de ciencia para regalías no es un presupuesto del ministerio de ciencia, no nosotros como no tenemos la autonomía para poder decidir sobre la destinación de los recursos, todo pasa por un cuerpo colegiado”, enfatizó la ministra.

ALEJANDRA LÓPEZ PLAZAS

REDACCIÓN CIENCIA

@malelopezpl

@TiempodeCiencia