El nivel del volcán Nevado del Ruiz continúa en naranja. De hecho, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) sigue haciendo el llamado a no bajar la guardia por la inestabilidad del llamado ‘león dormido’, el cual se mantiene con la probabilidad de hacer erupción.

No se puede adelantar porque así como se puede acelerar un proceso rápido y desencadenar una erupción, también se puede pasmar, frenarse y no hacer más nada FACEBOOK

Ante este panorama, John Makario Londoño, director de geoamenazas del SGC, le explicó anteriormente a EL TIEMPO qué podría pasar en caso de que se presentara una erupción, resaltando que es imposible predecir qué puede ocurrir en el Nevado del Ruiz: “No se puede adelantar porque así como se puede acelerar un proceso rápido y desencadenar una erupción, también se puede pasmar, frenarse y no hacer más nada. ¿Quién dice si se va a acelerar o se va a quedar quieto? Nadie puede —con ningún instrumento ni ninguna técnica— decirlo”, indicó.

La historia del volcán Nevado del Ruiz🌋 es larga y muy activa. ¡Descubran más sobre su vida eruptiva con esta línea cronológica que preparamos para ustedes!👇🏼 pic.twitter.com/jpzZx7Z132 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) April 27, 2023

Por el momento, solo se tiene la información sobre el movimiento del magma, por la sismicidad, las altas temperaturas del cráter y la ceniza que sale de este. Sin embargo, declaró que es imposible predecir al tamaño de una eventual erupción, así como tampoco se puede saber cuándo puede suceder. “Eso puede empezar poquito y volverse grande o empezar pequeñito y seguir pequeñito”, dijo.



Pero, como ya se ha dicho, no bajan la guardia y prevén cómo se podría actuar en caso de que se presente una erupción grande, “porque él ha hecho muchas erupciones, centenares de erupciones pequeñitas todos los días, pero son erupciones menores”.



Según mencionó, en caso de que la erupción fuera grande, se esperaría algo similar a lo ocurrido en 1985 y 1989. “Más o menos es lo que esperaríamos. Pero absolutamente nadie puede decir que sea más grande que la del 85; pero viendo las características y el comportamiento del volcán se espera que ojalá no haga una más grande”, agregó.

Así se vio el volcán Nevado del Ruiz en la mañana de este 25 de abril. Foto: Servicio Geológico Colombiano

¿Cuáles pueden ser los fenómenos más devastadores si llega a haber erupción?

Entre los fenómenos más destructivos que podría emitir el Nevado del Ruiz serían los flujos piroclásticos, que resultan letales y no dan tiempo para evacuar. Foto: Servicio Geológico Colombiano

Si llegara a ocurrir una erupción, Londoño indicó que entre los fenómenos más destructivos que podría emitir el Nevado del Ruiz, así como los demás volcanes explosivos, serían los flujos piroclásticos, que resultan letales y no dan tiempo para evacuar. “Pueden viajar hasta 100, 200 o más kilómetros por hora, con una temperatura de hasta 500 grados. Esto barre lo que se encuentre. No da tiempo para nada. Es el más letal y peligroso de todos. Uno de esos fue el que destruyó a Pompeya. Pulveriza lo que sea. Por eso es que alrededor del volcán no debe haber nadie en cierta área”, afirmó.



Cabe resaltar que no necesariamente sucede siempre, pero sí es el más letal que se puede presentar en estos casos.



Por otra parte, se encuentran los flujos de lodo, que son menos letales que el fenómeno anterior. “Estos toman más tiempo para generarse porque van incorporando roca, desgarra lo que encuentra por el lecho del río, todo el material que encuentre por su camino y lo incorpora. Cuando va aguas abajo, el flujo va creciendo y todo lo que encuentre se lo lleva”, explicó Londoño.



Finalmente, indicó que hay un tercer escenario, que solo afectaría a quienes estén cerca del volcán, aunque no deja de ser peligroso: “Son los proyectiles balísticos, que son bloques que salen como una bola de fuego, como meteoritos. A quien le caiga encima lo aplasta”, señaló.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

