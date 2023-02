En los últimos días, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un comunicado en el que se informaba sobre la intensa actividad del volcán del Nevado del Ruíz, señalando que esta es “mucho mayor a la de un volcán en estado de reposo o con actividad normal”.



Pese a que en dicha comunicación el SGC señaló que la situación de una posible erupción a gran escala no es inminente, el informe fue asumido por algunos como el anunció de un nuevo desastre natural. Ante esto, EL TIEMPO habló con los expertos geólogos de la entidad, quienes explicaron realmente cuál es el estado actual del volcán Nevado del Ruíz.

En diálogo con este diario, John Makario Londoño Director Técnico de Geoamenazas del SGC señaló que “el volcán Nevado del Ruíz viene en un proceso eruptivo durante desde el año 2010, que se acentuó más en el año 2015. Cuenta con un domo de lava en la base del cráter, lo cual puede aumentar las probabilidades de una erupción”.



Sin embargo, en ningún momento la entidad mencionó que en los últimos días haya presentado anomalías que den indicio de que un escenario como este ocurra en el futuro inmediato.



Así lo explicó Londoño: “Esto no quiere decir que el volcán vaya a hacer una erupción mañana, en unos meses o en unos días. Eso no es posible saberlo, aunque es cierto que la actividad volcánica es mucha, con pequeñas emisiones de ceniza y erupciones menores”.



Y agregó: “Estas condiciones muestran una posibilidad de que se dé una erupción más grande, similar o superior en tamaño a la del año 1985 (cuando ocurrió la tragedia de Armero). Ahora bien, se debe aclarar que no se está agudizando en la última semana, es que las condiciones para ese tipo de erupción se han mantenido desde el 2010”.

¿Es momento de alarma?



De acuerdo con el experto, es esto lo que causa preocupación por parte de las autoridades, que temen que la amenaza de una erupción del Nevado del Ruíz se haya convertido en paisaje y lleve a ignorar los riesgos latentes.



“Que se haya mantenido así de activo es indicio de que tiene suficiente energía para que pueda pasar algo mayor a futuro. No es que hoy haya más actividad. Es como cuando una persona tiene la presión arterial muy alta. Entre más tiempo lleve con la presión así, más probable es que sufra un infarto. Es decir, entre más tiempo pase el volcán activo, con signos de inestabilidad, cambios en su comportamiento y anomalías térmicas, más probable es que haga erupción”, puntualizó Londoño.



Y añadió: “No estamos hablando de una erupción inminente ni de un escenario catastrófico en cuestión de tiempo. Lo que sí decimos es que no se puede descuidar lo que pasa con el Nevado del Ruíz. Las erupciones volcánicas no se pueden predecir. Como llevamos más de 10 años en estas condiciones, es normal que la gente se acostumbre a la inestabilidad del volcán, pero el riesgo siempre ha estado y debemos estar en estado de alerta ante una posible erupción.



MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Vida de Hoy