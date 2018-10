Viviendo bajo presión / Historias del cosmos

Recientemente, la deportista colombiana Sofía Gómez tuvo una destacada participación en el Mundial de Apnea de Turquía, donde obtuvo, entre otros logros, la medalla de plata en la modalidad de peso constante con bialetas. Sofía se sumergió a una profundidad de 86 metros en el mar Mediterráneo.

Este logro que parece desafiar los límites humanos la enfrenta a una situación de mucha presión, no solamente por la evidente tensión durante cualquier competición, sino, literalmente, por estar a una profundidad donde el peso del agua sobre su cuerpo genera efectos que solo alguien con mucho entrenamiento puede soportar. Las variaciones de presión influyen en el cuerpo del ser humano y los animales, principalmente en las estructuras que están ocupadas por aire. Sin embargo, fuera del agua, Sofía y cualquiera de nosotros también soportamos una enorme cantidad de presión; en este caso, la que ejerce el peso del aire que está sobre nuestras cabezas, con la diferencia de que nuestro cuerpo sí está hecho para resistir tal presión. Es más, si no existiera, no podríamos tener el cuerpo que tenemos ni podríamos vivir.



El 15 de octubre de 1608 nació quien descubrió que el aire tiene peso y que, aunque estiremos los brazos y nos sintamos cómodos, sobre nuestros hombros recae el peso de una columna de aire que se extiende muchos kilómetros sobre ellos, tantos como la extensión de la atmósfera terrestre, es decir, cerca de 10.000 kilómetros, que es hasta donde se extiende su parte externa denominada exósfera.



Este hombre fue el italiano Evangelista Torricelli, cuya vida estuvo lejos de ser color de rosa. Su familia, de escasos recursos económicos, no tuvo mucho cariño hacia él, quien murió a la temprana edad de 39 años. Uno de sus momentos gloriosos fue haber sido discípulo de Galileo Galilei, en los últimos tres meses de vida del gran sabio de finales del Renacimiento. Pero, sin duda, el año más importante de su vida fue 1643, cuando llevó a cabo un experimento en el cual utilizó mercurio, que hizo ascender por un tubo al exponerlo al peso del aire de la atmósfera: la denominada presión atmosférica. El mercurio subió 760 milímetros, lo que ahora da la medida de “presión normal”, o la presión media a nivel del mar.



Si hubiese utilizado agua, Torricelli habría necesitado un tubo de algo más de 10 metros de altura para poder contener el líquido ascendente, debido a que el agua es 13,6 veces menos densa que el mercurio. El peso de la atmósfera a nivel del mar es, entonces, el equivalente al de una columna de agua con la altura de un edificio de tres pisos. Si vivimos en ciudades a mayor altitud, entonces será menor, dado que las capas más densas de atmósfera están más abajo.



Torriceli mató dos pájaros de un solo tiro al descubrir la presión atmosférica y calcular su valor, al tiempo que inventaba el barómetro de mercurio.

SANTIAGO VARGAS

Ph. D. en Astrofísica.

Observatorio Astronómico de la U. Nal.