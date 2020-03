Virus: dándole forma a la vida / Crónicas del agua

Inocentemente alguna vez nos referimos a los virus como entidades no vivas. Nuestras definiciones de vida no encajaban tratando de explicar estas simples pero complejas bio-partículas.



El fastidio que causan los virus recae sobre su total independencia energética para perdurar, algo imposible entre lo que conocemos como vivo. Son un parásito sofisticado que solo necesita entrar en contacto con su hospedero para convertirse en un huésped de honor, pero cuya ingratitud muchas veces termina con la vida misma de su anfitrión. ¿Qué relevancia tiene un organismo así para la vida y el planeta?

Es indudable que tanto las células, desde bacterias hasta nosotros, como los virus, se pueden reconocer por la forma como propagan sus genomas, los cuales están bajo las mismas normas moleculares y presiones evolutivas. Esta historia adaptativa entre huésped y hospedero ha generado una “carrera armamentista” que ha cambiado el planeta y la vida misma.

En el océano los virus son las entidades más abundantes. Por litro, se encuentran del orden de 1 seguido de 30 ceros particular virales. Allí los virus son los responsables de remineralizar los nutrientes al explotar algas y bacterias. Este proceso, devuelve materia prima al agua afectando la productividad mundial, los ciclos del carbono, azufre y nitrógeno, con efectos en el clima de la tierra.



Del origen de los virus se cree que fueron una degeneración celular fruto de su estrategia parásita. También que fueron genes egoístas que se escaparon e independizaron de su genoma original. Sin embargo, una hipótesis mas simple es que los virus son una variante entre los primeros elementos auto-duplicables que originaron la vida misma.

En cualquier caso, no hay células sobre la tierra que no sean susceptibles de acomodar virus. Los genomas de todos los organismos han sido perpetrados incontables veces por virus. Esta ha sido la clave para la revolución biotecnológica actual. Los mecanismos que han surgido para enfrentar los virus, como CRISPR/Cas9, se usan para editar genes y virus modificados, son actualmente los vectores de la terapia génica.



Los virus han cambiado la vida en la tierra y no somos la excepción. El virus del VIH ha modificado nuestro comportamiento y ahora una nueva pandemia, COVID-19, esta cambiando nuestra sociedad. Entre mas crece nuestra población mas estaremos sujetos a la presión selectiva de los virus. Es hora de aceptar que la permanencia de nuestra especie depende de entender más estas fascinantes bio-partículas.



JUAN ARMANDO SANCHEZ, Ph.D*

PARA EL TIEMPO

* Profesor titular, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia

En Twitter: @biommar