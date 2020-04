Ovnis y estrategias de dominio global / Columna de opinión

Una de las estrategias más potentes en defensa e influencia geopolítica es mostrar o alardear de sistemas tecnológicos muy avanzados por prestigio e influencia sicológica sobre la sociedad y países rivales.



Durante la Guerra Fría, las dos superpotencias dominantes todo el tiempo estuvieron en una carrera armamentística. En los años 80 el presidente Ronald Reagan invirtió miles de millones de dólares en el famoso proyecto Guerra de las Galaxias, el cual pretendía tener un sistema de defensa basado en el espacio para prevenir ataques al territorio estadounidense, así como para responder a la permanente amenaza soviética.



'Guerra de las Galaxias' nunca llegó a ser operativo a pesar de la cantidad astronómica de dólares invertida, pero forzó a los soviéticos a un desangre de dinero tratando de mantenerse en la carrera, de tal manera que se afirma, fue uno de los factores determinantes de la caída de la Unión Soviética en 1991. Así pues, no es extraño que las superpotencias tengan sobre la mesa estrategias sicológicas para mostrar poderío militar.



Por estos días volvieron a tomar fuerza teorías conspirativas de Ovnis a raíz de unos videos desclasificados por Estados Unidos. Los servicios militares norteamericanos, utilizan técnicas en las que ponen artefactos en el espacio aéreo sin avisar para evaluar la respuesta de pilotos en entrenamiento frente a una incursión enemiga en el territorio propio. Con la tecnología de vehículos aéreos no tripulados (UAV) de defensa que podría haber en la actualidad, no es extraño, estemos frente a un caso de demostración extrema de maniobrabilidad con UAVs para mostrarle al mundo, las capacidades de defensa que Estados Unidos puede tener; sin embargo, esto también es una especulación.

La palabra ovni está tan desprestigiada en el campo de la tecnología aeroespacial, debido a su correlación fantástica con seres provenientes del espacio, que hoy en día se utiliza la denominación de Fenómeno Aéreo no Identificado (UAP, por sus siglas en inglés) a cualquier artefacto no identificado en el espacio aéreo. Un UAP no es un objeto que viene de otro lugar por fuera de la Tierra, simplemente es un objeto sin identificar en el aire, ya sea porque realmente no lo está, o porque no se quiere decir qué es. Probablemente el Departamento de Defensa de Estados Unidos tiene plena certeza de qué es y de seguro es algo que se fabricó en California o Texas y no en en la Galaxia de Andrómeda.



*JULIÁN MAURICIO ARENAS

CEO Cipsela Corp., Cofundador Ingeniería Aeroespacial Universidad de Antioquia