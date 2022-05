¿Estamos solos en el universo? Esa es una de las grandes preguntas de la humanidad, y pese a los avances científicos y tecnológicos, sigue siendo una pregunta sin respuesta.

Un grupo de científicos dio algunas luces, al asegurar que es cuestión de tiempo para dar con la vida extraterrestre.

Las hipótesis

Wenjie Song y He Gao, científicos de la Universidad Normal de Beijing en Pekín,

publicaron una hipótesis en 'The Astrophysical Journal', en la que llegaron a la conclusión de que hay dos escenarios.



Por un lado, estudiaron la etapa de la evolución de una estrella anfitriona que se requeriría para que se desarrolle una civilización inteligente. Por el otro, analizaron el porcentaje de planetas terrestres que serían capaces de albergar una civilización alienígena.

La comunicación de los humanos no es lo suficientemente larga en la actualidad. Foto: iStock

Una hipótesis optimista es que a la humanidad le llevaría cerca de 2 mil años contactar a la vida extraterrestre.



El otro punto extremo es que, en el peor de los escenarios, serían cerca de 400 mil años.



“Como la única civilización inteligente avanzada en la Tierra, una de las preguntas más desconcertantes para los humanos es si nuestra existencia es única. La razón por la que no hemos recibido una señal puede ser que la vida útil de comunicación de los humanos no es lo suficientemente larga en la actualidad”, explicaron.



La otra gran inquietud de la humanidad es por qué, si existe vida extraterrestre, no han contactado ellos con nosotros.



Ante este cuestionamiento, los expertos indicaron: “Se ha propuesto que es muy probable que la vida útil de las civilizaciones sea autolimitada. Si este argumento es correcto, es posible que los humanos no reciban ninguna señal de otros CETI antes de la extinción”.

