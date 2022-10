Una investigadora de la Universidad McMaster, Gwendolyn Eadie, se ha acercado a una respuesta precisa a un desafío que data de los orígenes de la astrofísica: ¿Cuánto pesa la Vía Láctea?

La respuesta es de 7 x 1011 masas solares. En términos que son más fáciles de comprender, es alrededor de la masa de nuestro Sol, multiplicado en un 700.000 millones. El Sol tiene una masa de dos trillones (que es 2 seguido de 30 ceros) kilogramos, o 330.000 veces la masa de la Tierra. "Y nuestra galaxia no es la mayor galaxia", precisa Eadie.

(Lea también: Lo que revela el nuevo mapa más completo de la Vía Láctea)

Medir la masa de nuestra galaxia, o cualquier otra, es particularmente difícil. Una galaxia incluye no sólo las estrellas, planetas, lunas, gases, polvo y demás objetos y materiales, sino además una gran porción de materia oscura, una misteriosa forma invisible de la materia que todavía no es totalmente comprendida y no ha sido detectada directamente en el laboratorio. Los astrónomos y cosmólogos, sin embargo, pueden inferir la presencia de materia oscura a través del efecto gravitatorio sobre objetos visibles.



Eadie, candidata a doctorado en física y astronomía en la Universidad de McMaster, ha estado estudiando la masa de la Vía Láctea y su componente de materia oscura desde que empezó la escuela de graduados. Utiliza las velocidades y posiciones de los cúmulos globulares de estrellas que orbitan alrededor de la Vía Láctea.



Las órbitas de los cúmulos globulares son determinadas por la gravedad de la galaxia, que está dictada por un masivo componente de materia oscura. La novedad en la investigación de Eadie es la técnica que ideó para disponer de las velocidades de los cúmulos globulares.



La velocidad total de un cúmulo globular debe ser medida en dos direcciones: una a lo largo de nuestra línea de visión directa, y otra a través del plano del cielo (el movimiento propio). Por desgracia, los investigadores que no han medido aún los movimientos propios de todos los cúmulos alrededor de la Vía Láctea.

(Le recomendamos: ¿Qué significa la primera imagen del agujero negro en la Vía Láctea?)

Eadie, sin embargo, ha desarrollado una manera de utilizar velocidades parcialmente conocidas, además de las velocidades que son totalmente conocidas, para estimar la masa de la galaxia. Su método predice la masa contenida dentro de toda distancia desde el centro de la galaxia, con incertidumbres, que hace fácil comparar los resultados con los demás estudios.



Eadie y su supervisor académico William Harris, profesor de física y astronomía en McMaster, han editado un artículo sobre sus hallazgos más recientes, que permiten establecer diferentes distribuciones en el espacio de materia oscura y materia visible para-tener diferente. Lo han presentado a la revista Astrophysical Journal y en la conferencia de la Sociedad Astronómica de Canadá en Winnipeg.

EUROPA PRESS

Más noticias

- Partes de la Vía Láctea son más antiguas de lo esperado



- En imágenes: así se ve el centro de la Vía Láctea