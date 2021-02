La moringa y otros remedios populares que no sirven contra el covid-19

A casi un año de la llegada de la covid-19 a Colombia, persisten muchas dudas, mitos y desinformación respecto al manejo de esta enfermedad viral causante de la pandemia global actual.



No es para menos. Es natural querer buscar alguna cura contra una enfermedad que a la fecha deja más de 2 millones de muertos en el mundo y cuya vacuna todavía no es de fácil acceso.



(Lea también: Detectan una nueva variante del coronavirus en el sur de California)

Sin embargo, muchas veces se recurren a prácticas peligrosas, productos fraudulentos o métodos nada efectivos, los cuales es mejor evitar. A continuación 10 cosas que no sirven contra el coronavirus.

¿Ayudan los antibióticos?

Como la covid-19 es causada por un virus y no por una bacteria, los antibióticos no funcionan contra los virus, en este caso el Sars-CoV-2 que pertenece a la familia de los coronaviridae.



(Lea también: ¿Qué significa que una vacuna es eficaz?)



Cabe recordar que los antibióticos solo son efectivos contra infecciones provocadas por bacterias. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo es posible que el personal de la salud recomiende un antibiótico cuando una persona con covid-19 desarrolla una infección bacteriana como complicación.



En los últimos días ha circulado una cadena de WhatsApp en la que se afirma que en Ecuador lograron enfrentar la pandemia precisamente con el uso de antibióticos, al decir erróneamente que científicos de ese país descubrieron que la covid-19 la causa una bacteria. Esta es una información falsa que contradice las recomendaciones de las autoridades.

Ingerir suplementos de vitaminas y minerales

Los micronutrientes, como las vitaminas D y C o el zinc, son fundamentales para el buen funcionamiento del sistema inmunológico y desempeñan un papel vital para la salud y el bienestar nutricional.



(Lea también: Estudio: cierre de colegios no reduciría tanto muertes por covid-19)



Sin embargo, ninguna ayuda a tratar o prevenir el covid-19. Para el caso de la vitamina D, un grupo de científicos del Reino Unido, Europa y Estados Unidos advierte que, si bien ayuda a regular la cantidad de calcio y fosfato en el cuerpo, las altas dosis pueden conducir a un aumento de los niveles de calcio en la sangre, lo que puede ser dañino.

Exponerse varias horas al sol

Se sabe que la vitamina D puede ayudar al sistema inmune, y que es producida por el cuerpo cuando la piel tiene contacto con el sol. Por esto, se ha difundido la creencia de que exponerse por varias horas al sol o estar en lugares con temperaturas superiores a los 25 °C ayudaría a prevenir el contagio a sanar en menor tiempo.



Pese a ello, la evidencia científica muestra que esta práctica no es cierta, ya que la vitamina D no es un remedio probado contra el coronavirus, y la sobreexposición al sol puede causar problemas en la piel, incluso cáncer.



(Lea también: Encuentran nuevo humedal en la Reserva Thomas Van Der Hammen)



Un estudio clínico de la Universidad de Cantabria concluyó que no es posible asegurar ni que la alta presencia de Vitamina D en el cuerpo proteja del coronavirus, ni que su deficiencia favorezca el contagio.

Esta práctica no es recomendable para evitar al coronavirus. Foto: iStock

Hidroxicloroquina ¿es efectiva?

La hidroxicloroquina es uno de los medicamentos cuyo uso se ha disparado por cuenta de información falsa. Hasta el momento se han realizado tres ensayos aleatorios controlados con hidroxicloroquina, y según la Organización Mundial de la Salud, los datos actuales indican que no reducen la mortalidad de los pacientes de covid-19 hospitalizados ni son de ayuda para las personas con síntomas moderados de esta enfermedad.



Ahora, dada la falta de evidencia confiable, estos fármacos, usados para tratar la artritis, se deberían usar para tratar el covid-19 solo en un contexto de ensayo clínico controlado.

Beber dióxido de cloro o bebidas alcohólicas

En el país se extendió la creencia de que el dióxido de cloro se podía utilizar como tratamiento para curar el covid-19. Incluso, algunos famosos, a través de sus redes sociales, recomendaron ingerirlo.



Pero, de acuerdo con la OMS, el metanol, el etanol y el cloro (también llamado lejía) son sustancias tóxicas que no tienen ningún efecto positivo contra el coronavirus, y al contrario: “beberlas puede provocar discapacidad o incluso la muerte”.



(Lea también: Sena abre más de 55.000 cupos para estudiar de manera virtual)



Y aunque algunos productos de limpieza contienen metanol, etanol o lejía para eliminar el virus de las superficies, nunca deben beberse, ya que según el organismo internacional “no solo no destruirían los virus presentes en el organismo, sino que dañarían los tejidos y órganos internos”.



En el caso de las bebidas embriagantes, la Organización Panamericana de la Salud dice que tampoco previene el contagio del coronavirus y, de hecho, advierten que su consumo afecta el sistema inmune y deja a las personas vulnerables frente a enfermedades infecciosas.

Tampoco hay evidencia de que beber trago ayude en la batalla contra el coronavirus. Foto: iStock

Ivermectina ¿debe usarla?

La Ivermectina es un antiparasitario utilizado en Colombia para el tratamiento de la sarna, piojos, parasitosis intestinales como la estrongiloidiasis, y en el tratamiento de la oncocercosis. Recientemente se ha vuelto popular como supuesto remedio contra la covid-19.



Esto después de conocerse un estudio publicado el año pasado en la revista Antiviral Research cuyos resultados fueron malinterpretados por muchos.



Para la Organización Panamericana de la Salud, los resultados de la eficacia de la ivermectina “no son suficientes para indicar que será beneficiosa desde el punto de vista clínico para reducir la carga viral en pacientes con covid-19”.



(Lea también: Cumplir el acuerdo de París salvaría 10 millones de vidas al año)



De ahí que el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –Invima-, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud -Iets-, y la Asociación Colombiana de Infectología –Acin–, no recomiendan su uso como tratamiento para el covid-19.

Alimentos como el ajo o el limón

Algunas personas creen en remedios caseros ya sea a manera de protección contra el virus o como una cura para el mismo. Uno de los que se han vuelto más populares, gracias a cadenas en redes sociales, es el consumo de alimentos con un pH alcalino, es decir, por encima de 7.



Lo que llama la atención es que en la lista aparece el limón, supuestamente con un pH de 9, lo cual es falso. El limón es una fruta ácida, cuyo pH es de 2.3. Respecto a su efectividad contra el virus, no hay evidencia que compruebe que pueda curar o prevenir la enfermedad.



Otro alimento mencionado es el ajo. Al respecto, la OMS asegura que este “es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas. Sin embargo, no se han obtenido pruebas de que comerlo proteja contra el virus que causa el brote actual”.



(Lea también: Abecé: ¿Cómo funcionan las convalidaciones de títulos en Colombia?)

Inhalar vapor para 'matar el virus'

Otro mensaje falso difundido en redes sociales afirma que se debe inhalar vapor de agua a 50 °C para “matar el virus que se esconde en los senos paranasales”.



Al respecto, el epidemiólogo Ricardo Leiva, consultado por EL TIEMPO, aseguró que “este tipo de remedios no pueden matar un virus que ya se encuentra en las células humanas. Al contrario, se convierte en un riesgo para la salud al poder dañar el epitelio respiratorio”.

¿Enjuagar la nariz con solución salina protege contra el coronavirus?

Con la misma premisa del punto anterior, algunos afirman que lavar la nariz con solución salina puede ser un tratamiento contra el coronavirus. Sin embargo, lo que muestra la evidencia científica es que una vez el virus entre al cuerpo y se introduzca en las células, este no se puede retirar con ningún tipo de lavado



(Lea también: Científicos mexicanos analizan posible nueva variante del SARS-CoV-2)

Infusión de moringa

Otro de los remedios caseros más difundidos en los últimos meses es la moringa, una planta “milagrosa” que ha sido comercializada como una cura milagrosa, e incluso se dijo que fue la clave para la curación de los reclusos de la cárcel de Villavicencio, cuando esta vivió una crisis por los contagios.



Frente a esto, no existen estudios que certifiquen a la moringa como un tratamiento cálido contra la covid-19. La OMS fue enfática en que “incluso cuando los tratamientos se derivan de la práctica y la naturaleza tradicionales, es fundamental establecer su eficacia y seguridad mediante rigurosos ensayos clínicos”.



(Siga leyendo: Desinfectar zapatos y otros protocolos que no sirven contra covid-19)



Redacción Vida de Hoy