¿A qué atribuye la ciencia el descenso mundial de casos de covid-19?

En las últimas semanas se ha registrado una notable reducción en el número de contagios y muertes por covid-19 a nivel mundial, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).



De acuerdo con el organismo internacional, durante las primeras cinco semanas del año se pasó de tener 5 millones de nuevos contagios a 2,6 millones, al 10 de febrero, lo que representa una reducción cercana a 50 por ciento.



Una cifra que continúa decreciendo, si se tiene en cuenta que una semana después (el miércoles 17 de febrero) la cifra fue de 220.000. Esto representa la cifra semanal más baja desde el 1 de septiembre del año pasado.



Pero las cifras de muertes también han caído, al punto que el pasado martes 16 de febrero solo se registraron 7.202 fallecimientos en el mundo, la cifra más baja desde el 10 de noviembre.



¿Por qué han caído las cifras de covid-19 a nivel mundial?

Ante esta drástica caída en las cifras mundiales, la ciencia todavía se encuentra en la búsqueda de respuestas que den cuenta de este efecto.



La primera hipótesis que ha salido a flote fue dada por la misma OMS. De acuerdo con científicos de la organización, esto ha sido muestra de exitosas políticas y medidas de contención de la epidemia.



Así lo explicó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la organización: “Esto demuestra que las medidas de salud pública básicas funcionan, incluso ante la presencia de nuevas variantes”.



Sin embargo, los expertos aseguran que no es posible llegar a una respuesta concluyente sin estudios suficientes, por lo que se estudian varias explicaciones posibles, como que hayan zonas del mundo que hayan alcanzado un importante nivel de inmunidad.



Esta es una de las hipótesis que se maneja respecto al descenso en los casos en la India, uno de los países más afectados por la pandemia, donde se cree que una proporción significativa de la población quedó inmunizada contra la enfermedad.



"Creo entender que hay un número suficiente de personas en India que estuvieron expuestas al virus. Y esa es quizás la razón por la cual los casos disminuyen", declaró el virólogo Shahid Jameel.



Pero esta explicación sigue siendo tomada con reserva por la OMS, la cual dice que aún es prematuro sacar ese tipo de conclusiones.



Otro factor que podría estar ya impactando de manera positiva, aunque en menor medida, es la vacunación. Casos como el de Israel, uno de los países más avanzados en su proceso de inmunización, serían muestra de ello.



En un estudio realizado en 1,2 millones de personas vacunadas ya con la segunda dosis en Israel demostró una reducción del 94 por ciento en los casos sintomáticos.



Sin embargo, el proceso de vacunación a nivel mundial todavía se encuentra en etapa inicial, por lo que algunos creen que esto podría no ser un indicador muy confiable. Hasta el momento se han administrado más de 186 millones de vacunas en 82 países, y más regiones comenzarán las inoculaciones en las próximas semanas.



En lo que sí está de acuerdo la comunidad científica es en que esto no garantiza que el virus esté desapareciendo o que no pueda volver a tomar fuerza.



De hecho, todavía hay zonas del mundo donde los casos vienen en alza, en especial en el continente americano. De acuerdo con datos de la ONU, en la región todavía se registran más de la mitad de los casos positivos a nivel mundial.



Según la Organización Panamericana de la Salud, en las últimas dos semanas se produjo un aumento de casos de covid-19 en América Central, especialmente en partes de Honduras, El Salvador y Guatemala, en la región amazónica a lo largo de la frontera entre Brasil, Colombia y Perú, e informó de un incremento de infecciones en el Caribe.



Otro factor que probablemente ayudará a reducir los casos y los fallecimientos en los próximos meses es la llegada de la primavera en el hemisferio norte, ya que el virus tiende a ser menos activo durante el clima más cálido.



REDACCIÓN CIENCIACon información de EFE, AFP y Bloomberg