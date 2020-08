Italia inició ensayos de vacuna en humanos mientras lucha contra focos

Italia ha entrado en la carrera mundial para conseguir una inmunización contra el coronavirus con el inicio hoy de los ensayos clínicos en humanos de la vacuna que ha creado una empresa de este país, mientras intensifica los controles para detectar los nuevos contagios que están creciendo las últimas semanas.



Una mujer de 50 años, cuya identidad no se ha revelado, ha sido la primera voluntaria a la que se inoculó esta mañana una primera dosis de la vacuna en un hospital de Roma, donde dio comienzo la primera fase de esta experimentación.



"Se ha inoculado una dosis al primer voluntario esta mañana. Será mantenido en observación durante 4 horas por todo el equipo clínico, luego regresará a casa y será monitoreado durante 12 semanas", dijo en declaraciones a los periodistas Francesco Vaia, director sanitario del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Lazzaro Spallanzani.



Señaló que el próximo miércoles 26 "continuaremos con otros dos voluntarios y así sucesivamente, todos los demás hasta 24 semanas". Y "si todo va bien -añadió- "habrá la segunda y tercera fase de experimentación que probablemente haremos en un país de Latinoamérica, donde el virus está en fase de crecimiento".



Vaia no quiso adelantar fechas concretas sobre cuándo la vacuna podría estar lista para su uso masivo, pero aclaró que "si todo va según lo programado y terminamos los ensayos este año, esperamos que podríamos tener la vacuna en la primavera de manera comercial".

En esta primera fase participarán 90 voluntarios, muchos de ellos médicos, de entre los varios miles que se presentaron al llamamiento para participar en estos ensayos.



"Necesitamos 24 semanas para completar la primera fase. Reducir el tiempo de experimentación no es útil... Es un protocolo complejo y escrupuloso para garantizar la plena seguridad", dijo, por su parte Giuseppe Ippolito, director científico del mismo hospital.



La vacuna, creada, producida y patentada por la empresa biotecnológica italiana ReiThera, con sede en Castel Romano, ya ha superado las pruebas preclínicas realizadas tanto in vitro como en animales. La compañía tiene una capacidad de producción de millones de dosis y ha anunciado que dará prioridad a Italia para su distribución.



La vacuna italiana es fruto de un acuerdo firmado entre el presidente de la región de Lacio, Nicola Zingaretti, el ministro de Salud, Roberto Speranza, el ministro de Universidad e Investigación Científica, Gaetano Manfredi, el Consejo Nacional de Investigación y el Instituto Spallanzani, y se le han asignado 8 millones de euros, de los cuáles 5 millones de la región y 3 millones del Ministerio de Universidad e Investigación Científica.



"Creo en la ciencia italiana. Espero que este gesto mío sea útil, y espero que la gente sea más responsable", dijo la primera voluntaria, según citan algunos medios italianos, aunque no ha sido presentada oficialmente.



Italia fue el país de Europa más golpeado por la pandemia de Covid al principio de la emergencia sanitaria, y fue el primero en confinar a toda su población. Tras el desconfinamiento en junio, están surgiendo nuevos focos por todo el país, aunque por el momento las cifras están por debajo de otros países de su entorno como España o Francia.



Según los últimos datos de este domingo del Ministerio de Sanidad, Italia registró las últimas 24 horas 1.210 nuevos contagios por coronavirus, una cifra que ha ido en constante aumento los últimos días y que las autoridades relacionan en gran parte con la vuelta de vacaciones, además de con actitudes irresponsables, sobre todo de jóvenes, en el ocio nocturno.

Desde el inicio de la crisis en febrero, los casos totales en Italia ascienden a 259.345 y 35.437 fallecimientos. Lombardía, que fue el epicentro de la emergencia y donde surgieron los primeros casos, sigue a la cabeza de los nuevos contagios diarios, pero los casos se han disparado en la región de Lacio.



Las autoridades regionales atribuyen en torno al 60 % de los nuevos contagios a la vuelta de miles de personas de sus vacaciones, tanto del extranjero como de otras partes de Italia, como la isla de Cerdeña.



Italia, que mantiene una lista negra de países extracomunitarios a los que se ha cerrado las fronteras, decretó este mes que los ciudadanos que lleguen de cuatro países de la UE - España, Grecia, Malta y Croacia- considerados "de riesgo", deben realizarse la prueba del Covid al llegar o traer un certificado de negatividad.



El Lacio realiza test de Covid en los aeropuertos romanos de Fiumicino y Ciampino y también en el puerto de Civitavecchia, así como en ambulatorios, y también se hacen este tipo de pruebas en otros aeropuertos del país, como en Milán o Venecia.



