Vacuna rusa daría inmunidad más estable que la de Oxford: inmunóloga

En medio de la incertidumbre por saber si los proyectos alrededor del mundo para desarrollar una vacuna contra el coronavirus serán fructíferos a corto plazo, la jefa del departamento de trasplante de médula ósea e inmunoterapia del Centro Médico Hadassah de Israel, Polina Stepenskaya, aseguró a la agencia 'RIA Novosti' que el “la vacuna rusa es muy prometedora”.

"Lo primero que hay que decirles a los científicos y médicos rusos es ¡Bravo!. La creación de una vacuna genera mucho respeto. Como médica y como científica, creo que han creado algo realmente maravilloso y han logrado un gran avance en la ciencia", dijo Stepenskaya.

La inmunóloga confía en la calidad de la vacuna rusa porque se creó sobre la base de una tecnología conocida y probada, subrayó.

“Para realizar la vacuna en Rusia tomaron un adenovirus humano, en este caso dos cepas de adenovirus 5 y 26, de las que extrajeron la parte responsable de la replicación del virus y les insertaron ADN. La de Oxford fue creada con un adenoma de chimpancé”, explicó Stepénskaya a la agencia.

El 11 de agosto, el presidente Vladimir Putin dijo que Rusia se había convertido en el primer país del mundo en aprobar una vacuna para el coronavirus tras menos de dos meses de ensayos en humanos.

Por este afán de ser los primeros, algunos expertos no ven la vacuna rusa como una opción confiable. Según la página especializada 'Redacción médica', el presidente de la Asociación Española de Vacunología y miembro de la Ponencia de Vacunas, Amós García, aseveró que "las vacunas no se pueden plantear como una carrera".

Al contrario que en el caso ruso, García consideró que hay otras vacunas que sí generan confianza y que "están razonablemente bien posicionadas en el marco de investigación". Las tres que destacó son la "de Oxford, la de CanSino en China y la de Moderna.

En respuesta a las críticas extranjeras a esta vacuna Stepenskaya afirmó que: "La crítica está politizada. Por lo que puedo ver, la mayoría de las personas que critican el desarrollo no han leído lo que se publicó en la prensa rusa desde un punto de vista médico y científico”.

Las críticas relacionadas con el hecho de que no ha pasado suficiente tiempo para sacar conclusiones serias sobre la confiabilidad y seguridad de la vacuna, según Stepenskaya, se aplican igualmente a las vacunas creadas en los Estados Unidos, China o Reino Unido.

"En cuanto a las vacunas que se están creando en Oxford o en Estados Unidos, nadie sabe por cuánto tiempo protegerán", señaló la experta.

Polina Stepenskaya también dijo al corresponsal de RIA Novosti que ella misma se aplicaría la vacuna rusa sin ningún temor, y el Centro Médico Hadassah ya ha recurrido a la gerencia del RDIF, K. Dmitriev, con una solicitud para participar en los ensayos clínicos de la vacuna.

"Les pedimos oficialmente que nos permitieran en Hadassah ser parte de los ensayos clínicos y tomar toda la participación posible en el desarrollo de la vacuna ... Hasta ahora no hemos recibido una respuesta positiva ni negativa", dijo la médica.

Actualmente el Gobierno colombiano no tiene en cuenta la vacuna rusa porque "la vacuna que se produce en Rusia debe entrar dentro de los mismos criterios de valoraciones de todas las vacunas que lleguen al país: seguridad, inocuidad y eficacia", aseguró el ministro de Salud, Fernando Ruíz al EL TIEMPO, quien además insistió en que "mientras no exista y no se revele por parte de los productores (de la vacuna Sputnik V) más información, no será posible realizar una evaluación por parte del Invima".

