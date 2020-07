Vacuna de Oxford contra covid-19 ofrecería doble nivel de protección

Las investigaciones en curso de la universidad de Oxford para desarrollar una vacuna contra la covid-19 indican que ésta ofrecería el doble nivel de protección buscado por los científicos, informaron el jueves los medios británicos.



Interrogada por la AFP, la universidad simplemente indicó que una parte de los resultados sobre la seguridad de la vacuna serán publicados en la revista médica The Lancet el próximo lunes.



(Lea también: ¿Debemos preocuparnos por los asteroides que se aproximan a la Tierra?)

Según Daily Telegraph, la primera fase de los ensayos clínicos en humanos ha demostrado que la vacuna genera una respuesta inmune contra el virus, con anticuerpos y linfocitos T, "células asesinas" contra la infección.



"Es la combinación de los dos que esperamos que proteja a la gente", agregó la misma fuente en las columnas del Daily Telegraph, "es un momento importante, pero aún queda un largo camino por recorrer". Sin embargo, estos resultados, calificados de "extremadamente prometedores" por una fuente anónima de alto nivel citada por el periódico, no permiten aún saber cuál sería la duración de la protección ofrecida por la vacuna.



(Lea también: Confirman primer caso de transmisión de covid-19 de madre a feto)



Este proyecto, en colaboración con el laboratorio Astrazeneca, es considerado uno

de los más prometedores entre la multitud de trabajos en curso en el mundo.



La universidad de Oxford, cuyo proyecto también está financiado por el gobierno del Reino Unido, ha establecido una asociación con el laboratorio farmacéutico para

la fabricación y distribución mundial de la vacuna en desarrollo, para que pueda estar disponible rápida y masivamente en caso de éxito.



La vacuna que desarrollan los investigadores de Oxford se basa en un adenovirus modificado, que generalmente afecta a los chimpancés. Según la universidad, "genera una respuesta inmunitaria fuerte con una sola dosis y no es un virus que se replica", por lo que "no puede causar una infección continua en el individuo vacunado".



Las pruebas de la universidad de Oxford están dirigidas actualmente a 4.000 voluntarios en el Reino Unido, a los que se sumarán otros 10.000. También se inició en Brasil, donde 5.000 participantes podrán beneficiar de ella. Los investigadores esperan ver la eficacia de la vacuna en otoño (boreal).

También le puede interesar:

- Aumentan intoxicaciones por consumo de desinfectantes para covid



- Las regiones del país que iniciarán clases presenciales en agosto



AFP