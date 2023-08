Seguro que muchos de ustedes están pensando que ya es hora de tomarse unas buenas vacaciones. ¡Enhorabuena! Porque no solo las merecen, sino que las necesitan, y probablemente mucho más de lo que imaginan, pues según varios informes, más del 70 por ciento de los empleados padecen hoy estrés prolongado y sienten que llevan sobre sus hombros una carga laboral excesiva.



Y es que quién no ha sentido en el trabajo esa sensación de que el corazón y la respiración se le aceleran, la ansiedad se dispara y los sentidos se agudizan. Son reacciones típicas ante una situación que percibimos como amenazante y las genera una parte de nuestro sistema nervioso conocida como sistema simpático.



Esta red de neuronas, que se extiende prácticamente por todo nuestro cuerpo, nos prepara, principalmente mediante la liberación de dos neurotransmisores, la adrenalina y la noradrenalina, para responder de una manera efectiva ante peligros.



Estos mecanismos que la evolución moldeó para permitirnos salir airosos ante, por ejemplo, el ataque de un depredador, ahora también saltan cuando vemos a nuestro jefe aproximarse con cara de ‘pocos amigos’, las cifras del mes no van bien, se nos acumula el correo en la bandeja de entrada o nos exigen acabar varias tareas “para ayer”.



En principio, esto no tendría por qué ser malo. Este subidón de adrenalina, de forma puntual, contribuye a que espabilemos, nos enfoquemos en nuestra tarea y podamos ser más efectivos. Pero como en casi todo, lo poco gusta, lo mucho cansa. Y para no llegar a situaciones peligrosas en materia de salud, la evolución nos dio el sistema nervioso parasimpático, que actúa como freno de los efectos generados por el sistema simpático.



A diferencia del simpático, el sistema nervioso parasimpático utiliza generalmente un neurotransmisor llamado acetilcolina que provoca, entre otras acciones, la disminución de la frecuencia cardiaca o la contracción de la pupila, devolviéndonos a un estado de relajación.



En condiciones normales, estos dos sistemas trabajan en armonía; cuando uno aumenta, el otro lo compensa y viceversa. Desafortunadamente, cuando estamos sometidos a situaciones de estrés prolongadas, mantenernos en estados de alerta constantes resulta muy costoso para el organismo y produce cambios a diferentes niveles en nuestro cuerpo que nos llevan a un cansancio extremo, alto niveles de ansiedad o, en el peor de los casos, a la depresión. Por eso la importancia del buscar un equilibrio en el trabajo y de procurar un buen descanso.



Vacaciones sin estrés

Dicho esto, no son pocas las personas que han experimentado la sensación de necesitar un periodo de tiempo para recuperarse de sus vacaciones. ¿Dónde está la clave para que esto no suceda y ese período de descanso sea realmente efectivo? En evitar seguir acumulando situaciones estresantes durante nuestras vacaciones.



Los trancones, discutir sobre qué hacer o andar afanados todo el tiempo porque queremos hacer muchas cosas durante nuestro tiempo libre son situaciones que no contribuyen a que nuestro sistema parasimpático reestablezca el equilibrio que nuestro cuerpo necesita. Por supuesto, otro aspecto crucial es cortar con la oficina, no seguir pendientes de nuestro correo o del WhatsApp, o de ese informe que ‘tengo pendiente’.



¿Qué podemos hacer para saber si nuestras vacaciones han puesto a trabajar al sistema nervioso parasimpático para regular nuestros niveles de estrés? Hay una sencilla prueba que nos puede dar una pequeña indicación. Si mientras controlamos nuestra pulsación tomamos una bocanada de aire y la mantenemos, nuestro sistema simpático debería hacer que las pulsaciones aumentasen. Si las vacaciones han cumplido su función y han ayudado a deshacerse del estrés, al echar el aire, el sistema nervioso parasimpático debería de venir al rescate e inmediatamente devolver las pulsaciones a niveles normales.



Busque su dopamina

Otro neurotransmisor que hay que tener muy en cuenta durante nuestras vacaciones es la dopamina, de la que ya hablamos en un artículo anterior.



Nuestro cerebro libera dopamina cuando hacemos cosas que nos gustan, creando esa sensación de satisfacción. La dopamina regula nuestra motivación y juega un papel crucial en nuestro bienestar, por lo que realizar actividades que nos gusten ayuda a reducir el estrés y hace que volvamos al trabajo con las pilas recargadas.



Entonces, ¿qué hay que hacer para tener unas vacaciones maravillosas? Lo más probable es que no haya una receta perfecta que funcione para todo el mundo, ya que cada uno tiene gustos personales. Pero un aspecto importante es tener momentos ‘egoístas’ en los que antepongamos nuestro propio bienestar al de aquellos que nos acompañan.



Y para que no nos echemos las manos a la cabeza con lo de egoísta, vamos a matizarlo. La mayoría de nosotros no pasamos nuestras vacaciones solos, sino en grupo, ya sea con nuestras familias, amigos o en pareja. Pero como hemos dicho antes, los gustos de cada uno son muy personales y esto hace que, aunque nos llevemos bien con nuestros acompañantes, aparezcan discrepancias en lo que uno u otro quiere hacer.



¿Y cuál es el resultado? Pues que muchas veces nos vemos arrastrados a hacer cosas que realmente no estimulan nuestro sistema dopaminérgico. Además, cuando la falta de armonía en el grupo es significativa, lo que inicialmente iba a ser un merecido descanso se puede transformar en una situación estresante que en nada nos ayuda.



Si bien varios estudios enfocados en vacaciones familiares muestran que los momentos que más se disfrutan son aquellos en los que todos los miembros del grupo lo pasan bien, esto no implica que todos tengan que estar juntos siempre y realizando las mismas actividades. Así que busque sus espacios y el equilibrio, porque en las vacaciones son también sumamente importantes.

JUAN PÉREZ FERNÁNDEZ (*) Y ROBERTO DE LA TORRE MARTÍNEZ (**)

The Conversation (***)



(*) Investigador en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y en el Cinbio de la Universidad de Vigo.



(**) Investigador en el Departamento de Neurociencias del Karolinska Institutet de Estocolmo.



(***) The Conversation es una organización sin ánimo de lucro que busca compartir ideas y conocimientos académicos con el público. Este artículo es reproducido aquí bajo licencia de Creative Commons.