Una colombiana, nombrada editora de la revista científica más antigua

La bióloga evolutiva bogotana Natasha Bloch, quien actualmente se desempeña como profesora e investigadora de la Universidad de los Andes, acaba de ser nombrada como editora asociada de la revista científica Proceedings of the Royal Society B, de la Real Sociedad del Reino Unido.



Se trata de una de las publicaciones científicas más prestigiosas y la más antigua de su tipo en el mundo, fundada en 1830.

Bloch, quien ha desarrollado buena parte de su investigación al campo de la genética evolutiva y comportamental, explica que desde este nuevo rol se encargará de hacer el el primer filtro editorial que decide cuáles de los estudios que son presentados a la revista deben pasar a la fase de revisión por pares para su posterior publicación.



"Los editores asociados son escogidos por la revista según su área de experticia, para cubrir las diferentes areas de interés de la publicación . El editor asociado decide si lo manda a revisión por pares a partir de criterios como su calidad, el impacto que puede tener o si no lo hace simplemente porque no se ajusta a los campos a los que apunta la revista", asegura Bloch.



Bloch comenta que si el editor asociado avala el estudio en cuestión, los pares revisores -que son anónimos- son quienes evalúan aspectos como la metodología, es decir los experimentos del estudio, y sus conclusiones, para publicarlo posteriormente.



"Finalmente, cuando los pares ya han revisado el estudio, el editor asociado toma en consideración estas evaluaciones para emitir una recomendación respecto a la publicación. Esta recomendación es transmitida al editor en jefe de la revista quien toma la decisión final"; afirma la científica.



Bloch, quien estará en el área de genética comportamental de Proceedings of the Royal Society B, estudió biología en la Universidad de los Andes, posteriormente hizo una maestría en Ecologia, Biodiversidad y Evolución en el Instituto Nacional Agronómico De París Ina-Pg, e hizo su doctorado en la Universidad de Chicago.



Además, llevó a cabo estancias dos estancias posdoctorales como research fellow en University College de Londres.



"Lo que más me parece interesante de que me hayan escogido es el hecho de que no es tan común que que haya científicos de instituciones fuera de Europa y Estados Unidos. Y creo que esto puede darle visibilidad a la investigación de universidades latinoamericanas, ayudar a garantizar la diversidad en el proceso de publicación y de comunicación científica. Me hace muy feliz que Colombia sea incluido en journals de tanta tradición", puntualizó Bloch.



