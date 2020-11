Un tiburón fósil se convierte en un misterioso pterosaurio

Paleontólogos han hecho un descubrimiento sorprendente buscando en colecciones de fósiles de 100 años del Reino Unido: una nueva especie misteriosa de pterosaurio, diferente a todo lo visto antes.



El autor principal del proyecto, el doctorando de la Universidad de Portsmouth Roy Smith, descubrió la criatura misteriosa entre las colecciones de fósiles que se encuentran en el Museo Sedgwick de Cambridge y el Museo Booth en Brighton que se reunieron cuando la extracción de fosfato estaba en su apogeo en los pantanos ingleses entre 1851 y 1900.



Estos fósiles se encontraron mientras los obreros excavaban nódulos de fosfato que vendían con frecuencia para ganar un poco de dinero extra.



Fue mientras Smith examinaba los fósiles de espinas de tiburón cuando hizo el asombroso descubrimiento. Los fósiles eran en realidad fragmentos de mandíbulas de pterosaurios desdentados, que de hecho se parecen a las espinas de las aletas de tiburón, pero hay muchas diferencias sutiles que permiten distinguirlos. El estudio se publica en Proceedings of the Geologists' Association.



Smith dice: "Una de esas características son los pequeños orificios donde los nervios salen a la superficie y los pterosaurios los utilizan para la alimentación sensible. Las espinas de las aletas de tiburón no las tienen, pero los primeros paleontólogos claramente las pasaron por alto. Dos de los especímenes descubiertos pueden ser identificados como un pterosaurio llamado Ornithostoma, pero un espécimen adicional es claramente distinto y representa una nueva especie que representa un misterio paleontológico.



"Desafortunadamente, este espécimen es demasiado fragmentario para ser la base para nombrar la nueva especie. Lamentablemente, es dudoso que se descubran más restos de este pterosaurio, ya que ya no hay ninguna exposición de la roca de la que proceden los fósiles. Pero tengo la esperanza de que otras colecciones de museos puedan contener más ejemplos, y tan pronto como se levanten las restricciones de Covid, continuaré mi búsqueda".



El supervisor de Smith, el profesor Dave Martill, de la Universidad de Portsmouth, dice: "El pequeño pico es tentador porque es pequeño y simplemente se diferencia del Ornithostoma en formas sutiles, tal vez en la forma en que una gran garza blanca podría diferir de una garza. Probablemente las diferencias en la vida habrían estado más relacionadas con el color, la llamada y el comportamiento que con el esqueleto ".



"Los pterosaurios con este tipo de picos son más conocidos en el período de tiempo del norte de África, por lo que sería razonable asumir una semejanza con la Alanqa del norte de África".

