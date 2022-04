Astrónomos han presentado el sorprendente nuevo descubrimiento de un gemelo casi idéntico de Júpiter que orbita una estrella a una distancia colosal de 17.000 años luz de la Tierra.



El exoplaneta, K2-2016-BLG-0005Lb, es casi idéntico a Júpiter en términos de masa y distancia de su sol y fue descubierto utilizando datos obtenidos en 2016 por el telescopio espacial Kepler de la Nasa. El sistema exoplanetario está dos veces más lejos que cualquier otro visto anteriormente por Kepler, que encontró más de 2.700 planetas confirmados antes de cesar sus operaciones en 2018.



El sistema se encontró usando microlente gravitacional, una predicción de la Teoría de la Relatividad de Einstein, y es el primer planeta que se descubre desde el espacio de esta manera. El estudio ha sido enviado a la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society y está disponible como preimpresión en ArXiv.org.



El estudiante de doctorado David Specht, del Jodrell Bank Centre for Astrophysics de la Universidad de Manchester es el autor principal de la nueva investigación. Para encontrar un exoplaneta utilizando el efecto de microlente, el equipo buscó en los datos de Kepler recopilados entre abril y julio de 2016, cuando monitoreó regularmente millones de estrellas cerca del centro de la galaxia. El objetivo era buscar evidencia de un exoplaneta y su estrella anfitriona doblando y magnificando temporalmente la luz de una estrella de fondo cuando pasa por la línea de visión.



"Para ver el efecto se requiere una alineación casi perfecta entre el sistema planetario de primer plano y una estrella de fondo", dijo el doctor Eamonn Kerins, investigador principal del Consejo de Instalaciones de Ciencia y Tecnología (STFC) del Reino Unido, que financió el trabajo. El Dr. Kerins agrega en un comunicado: "La posibilidad de que una estrella de fondo se vea afectada de esta manera por un planeta es de decenas a cientos de millones a uno en contra. Pero hay cientos de millones de estrellas hacia el centro de nuestra galaxia. Así que Kepler simplemente se sentó y observó ellos durante tres meses".

Tras el desarrollo de métodos de análisis especializados, las señales candidatas finalmente se descubrieron el año pasado utilizando un nuevo algoritmo de búsqueda presentado en un estudio dirigido por el Dr. Iain McDonald, en ese momento un investigador postdoctoral financiado por STFC, que trabajaba con el Dr. Kerins. Entre cinco nuevas señales de microlente candidatas descubiertas en ese análisis, una mostró indicaciones claras de una anomalía consistente con la presencia de un exoplaneta en órbita.



Cinco sondeos terrestres internacionales también observaron la misma área del cielo al mismo tiempo que Kepler. A una distancia de alrededor de 135 millones de kilómetros de la Tierra, Kepler vio la anomalía un poco antes y durante más tiempo que los equipos que observaban desde la Tierra. El nuevo estudio modela exhaustivamente el conjunto de datos combinados y muestra, de manera concluyente, que la señal es causada por un exoplaneta distante.



"La diferencia en el punto de vista entre Kepler y los observadores aquí en la Tierra nos permitió triangular dónde se encuentra el sistema planetario a lo largo de nuestra línea de visión", dice el Dr. Kerins.



"Kepler también pudo observar sin interrupciones el ciclo diurno del planeta, lo que nos permitió determinar con precisión la masa del exoplaneta y su distancia orbital desde su estrella anfitriona. Es básicamente el gemelo idéntico de Júpiter en términos de su masa y su posición desde su Sol, que es aproximadamente el 60% de la masa de nuestro propio Sol".

