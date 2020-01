Este escorpión pudo ser el primer animal en abandonar el agua 

Una nueva especie de escorpión ancestral, que vivió hace 437 millones de años (la más antigua conocida), puede ser pionero en abandonar su hábitat marino y aventurarse en tierra firme.

Los escorpiones se encuentran entre los primeros animales que se trasladaron del mar a la tierra, pero debido a que su registro fósil es limitado, aún no está claro cómo y cuándo se adaptaron a la vida en la tierra.



El investigador de la Otterbein University Andrew Wendruff y sus colegas describen dos especímenes bien conservados de una especie de escorpión fósil previamente desconocida descubierta en Waukesha Biota (Wisconsin) que data de principios del Silúrico, hace unos 400 millones de años.



Esto hace que los fósiles sean más antiguos que el 'Dolichophonus loudonensis', de Escocia, que anteriormente fue aceptada como la especie de escorpión más antigua conocida.



Descrito en Scientific Reports, el 'P. venator' muestra algunas características primitivas presentes en otros organismos marinos tempranos, como ojos compuestos, así como características que se encuentran en los escorpiones actuales, como una cola que termina en un aguijón.



Ambos fósiles de 'P. venator' muestran detalles de la anatomía interna, incluidas estructuras estrechas con forma de reloj de arena que se extienden a lo largo de gran parte de la parte media del cuerpo.



Según los autores, estas estructuras son muy similares a los sistemas circulatorio y respiratorio en los escorpiones actuales, así como a los de los cangrejos herradura modernos.



No hay pulmones ni branquias evidentes en los fósiles de 'P. venator', pero su similitud con los cangrejos herradura, que pueden respirar en tierra, sugiere que si bien los escorpiones más antiguos pueden no haber sido completamente terrestres, pueden haber incursionado en la tierra durante largos períodos de tiempo.



EUROPA PRESS