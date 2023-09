A lo largo de los años, en nuestro planeta se han hallado diferentes meteoritos, según 'National Geographic' estos suelen provenir del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Sin embargo, recientemente, se encontraron unas esferas en el fondo del océano Pacífico y el físico teórico estadounidense, Avi Loeb, ha comentado estas pueden proceder de otras regiones del universo.

Loeb, quien también es astrofísico de la Univesidad de Harvard y desde hace años se ha encargado de buscar pruebas de vida alienígena en el planeta, y su equipo de investigación realizaron una expedición a bordo de un barco llamado 'Silver Star’ para encontrar unas rocas que cayeron desde el espacio a algún punto del océano.



Avi Loeb dio con estos meteoritos y fueron encontrados cerca de Papúa Nueva Guinea. A este hallazgo lo denominó IM1. Los científicos liderados por Loeb analizaron estas piezas y confirmaron que vienen de un lugar externo al Sistema Solar, sin embargo, por el momento se espera revisión de otros expresos, según el estudio que se publicó en el sitio web 'arXiv.org'.



La razón de que Loeb diga que estos objetos no son de este sistema solar, es por qué en el análisis que efectuaron demostró que su composición no coincide con las aleaciones terrestres naturales como lo son el Berilio, lantano y uranio.



"Este patrón de abundancia no tiene precedentes en la literatura científica y podría haberse originado a partir de la diferenciación en un océano de magma en un exoplaneta con un núcleo de hierro", aseguró el coautor Stein Jacobsen, en un comunicado difundido por la Universidad de Harvard.

Polémica por la publicación de este estudio

Después de la publicación de estos hallazgos, la comunidad científica no ha estado de acuerdo con Avi Loeb, pues, según el medio 'Adn 40', señalaron que distorsiona la percepción.



Por su parte, Steve Desch, el astrofísico de la Universidad Estatal de Arizona, comentó que sus colegas se niegan a participar en la evaluación del trabajo de Loeb y señaló que contamina la ciencia real con un sensacionalismo ridículo.



Por último, otros científicos dudan de la investigación de Loeb, por qué no hay una forma de comprobar que las esferas se fabricaron de forma artificial.

