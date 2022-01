Un asteroide de aproximadamente un kilómetro de diámetro pasará este martes lo más "cerca" de la Tierra de lo que lo hará en los próximos dos siglos, pero en principio no supone un riesgo para el planeta pues el paso será a una distancia de 1,9 millones de kilómetros.



A diferencia de la amenaza descrita en la reciente película "Dont Look Up" (No miren arriba), el asteroide 7482 1994 PC1, de más del doble del tamaño del edificio neoyorquino Empire State, "volará con seguridad más allá de nuestro planeta" en la tarde de hoy, según anunció la Nasa.



Descubierto en 1994 por los científicos de la Nasa, el asteroide se mueve a 47.344 millas por hora (76.192 km/h), de acuerdo al Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la Nasa, la división de la agencia aeroespacial que rastrea cometas y asteroides que podrían colisionar con el planeta.



Según la Nasa, la trayectoria del objeto alcanzará su punto más cercano al planeta a las 4:51 de la tarde de hoy, hora colombiana (21.51 GMT), y será el asteroide que más cerca pase del planeta en los próximos 200 años. Medios especializados destacan que no podrá ser visto desde la Tierra a simple vista, pero sí con un pequeño telescopio.



El de hoy no es el asteroide más grande que ha pasado cerca a la Tierra. Ese honor corresponde a 3122 Florence (1981 ET3), de entre 2,5 (4 km.) y 5,5 millas (8,8 km) de diámetro, el cual circuló cerca del planeta en septiembre de 2017 y no volverá hasta el 2 de septiembre del año 2057.

Un Objeto Cercano a la Tierra, como la Nasa llama a los asteroides y cometas que identifica y cataloga, tienen órbitas que los sitúan hasta 30 millones de millas (48 millones de kilómetros) de la Tierra.



El pasado año, la Nasa lanzó desde EE.UU. su primera misión de defensa planetaria, que de forma deliberada chocará un artefacto con un asteroide para desviarlo de su órbita y así probar la tecnología que busca evitar una colisión contra la Tierra.



La misión Prueba de Redireccionamiento de Asteroides Doble (Dart, en sus siglas en inglés) despegó en noviembre a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9 desde la Base de la Fuerza Espacial en Vandenberg, California (EE.UU.). Dart viajará a unos 6 kilómetros por segundo y se prevé que en septiembre de este año choque contra Dimorphos, la pequeña luna del asteroide Didymos, de unos 780 metros de diámetro y a la que busca alterar su órbita.



EFE

