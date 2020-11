Un asteroide de 10 metros bate récord de aproximación a la Tierra

Una desconocida roca espacial del tamaño de una pequeña cabaña, denominada VT4 2020, estableció un récord el 13 de noviembre al pasar a poco menos de 400 kilómetros sobre el Pacífico Sur.



El asteroide fue detectado por la encuesta del Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS) en el Observatorio Mauna Loa en Hawai en las primeras horas de la mañana del sábado 14 de noviembre, solo 15 horas después de la aproximación.



Esto no es infrecuente para los que se mueven rápidamente, especialmente los asteroides que llegan a la Tierra desde nuestro punto ciego hacia el sol, como 2020 VT4.



Se estima que el asteroide-2020 VT4 tiene de 5 a 10 metros de ancho, aproximadamente del tamaño de una pequeña. La Tierra no ocupó el mismo espacio que el punto del perihelio del asteroide, que ocurrió solo 20 horas antes del paso de nuestro planeta, informa Universe Today.



Esto establece un récord para el paso de asteroide no meteórico documentado más cercano a la Tierra. Este récord ya se rompió una vez este año, con el paso del asteroide 2020 QG a 3.000 kilómetros de la superficie de la Tierra el 16 de agosto



Desafortunadamente, el paso cercano del asteroide 2020 VT4 parece no haber tenido testigos; la aproximación más cercana ocurrió a las 17.20 UTC el viernes 13 de noviembre sobre el Pacífico Sur cerca de las Islas Pitcairn bajo cielos diurnos, y siguió el borde de la sombra de la Tierra hacia el exterior.



Ningún satélite (incluida la Estación Espacial, que estaba sobre el Atlántico Sur en ese momento) se vio afectado por el paso del VT4 2020, aunque ciertamente atravesó la esfera de los satélites geoestacionarios y rozó el anillo de la órbita terrestre baja.



Este paso en realidad alteró sustancialmente la órbita de 2020 VT4. Hacia el interior, el asteroide estaba en una órbita de 549 días alrededor del sol, con una inclinación de 13 grados con respecto a la eclíptica. Su encuentro con la Tierra lo desvió a una órbita de 315 días inclinada 10,2 grados con respecto al plano de la eclíptica.



Con un perihelio ahora dentro de la órbita de Venus, esto en realidad cambia la clasificación de 2020 VT4 de un NEO Apollo Earth-crosser a un asteroide Aten.



2020 VT4 visitará la Tierra el 13 de noviembre de 2052, con un paso mucho más distante, a unos 2,5 millones de kilómetros.

