Desde hace un tiempo sabíamos que había un agujero negro en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Los científicos habían visto previamente estrellas orbitando alrededor de algo invisible, compacto y muy masivo en el centro de ella.



Esto sugería que este objeto, conocido como Sagitario A* (pronunciado Sagitario A estrella), era un agujero negro. Gracias al Event Horizon Telescopio (EHT), conocemos la primera evidencia visual de su existencia. Ante esta información muchas personas pueden preguntarse si este agujero negro, que es cuatro millones de veces más masivo que nuestro Sol y de cuya fuerza de gravedad ni la luz puede escapar, podría tragarse en algún momento a un planeta como la Tierra.



Sin embargo, los científicos son claros en que este no debe ser motivo de preocupación. A pesar de estar en la misma galaxia, la distancia que separa a la Tierra de Sagitario A* aun es mucha: 27.000 años luz, según le comentó a EL TIEMPO José Luis Gómez, científico del Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada (España), que hizo parte del consorcio internacional EHT que logró la imagen del agujero negro.



"No nos va a tragar ningún agujero negro porque están lejos y no tienen ninguna influencia con nosotros. El agujero negro que hemos visto en Sagitario A* está a 27.000 años luz, tan lejos que nunca nos va a afectar, no hay que preocuparse por eso", explica el físico. Sin embargo, estos objetos astronómicos si ejercen influencia en cómo funciona el universo, por eso el interés de los investigadores alrededor del mundo por seguir estudiando estas estructuras.

Lado a lado de las dos primeras imágenes de agujeros negros. Foto: EHT Collaboration

"Nos sorprendió lo bien que el tamaño del anillo ( de Sagitario A*) concordaba con las predicciones de la Teoría de la Relatividad General de Einstein", dijo Geoffrey Bower, científico del proyecto EHT, del Instituto de Astronomía y Astrofísica, Academia Sínica, Taipei. "Estas observaciones sin precedentes han mejorado enormemente nuestra comprensión de lo que sucede en el mismo centro de nuestra galaxia, y ofrecen nuevos conocimientos sobre cómo estos agujeros negros gigantes interactúan con su entorno", aseguró en el comunicado de prensa en el que se dio a conocer la noticia de la nueva imagen.



Más allá de las dos primeras imágenes de agujeros negros que ya conocemos, los estudios de la Colaboración del EHT prometen seguir revelando nuevos datos sorprendentes sobre estos objetos astronómicos. Ya se encuentran analizando nuevos datos recopilados en una campaña de observación realizada en marzo de este año y se espera que pronto empiecen también a compartir imágenes y películas de agujeros negros aún más impresionantes en un futuro próximo.



REDACCIÓN CIENCIA

