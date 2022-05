Descrito como un “monstruo” gravitacional del que nada, ni siquiera la luz, puede escapar, los científicos que participaron desde Madrid (España) en la presentación de la histórica primera imagen del agujero negro ubicado en el centro de la Vía Láctea, lanzaron, entre bromas, un mensaje tranquilizador: “El agujero negro está lo suficientemente lejos como para no suponer ningún peligro para la Tierra”.



El mensaje está justificado, toda vez que muchas personas han empezado a elucubrar sobre los potenciales peligros que supondría para el planeta este agujero. Las inquietudes van desde la posibilidad de que la Tierra sea chocada o absorbida por él. ¿Cuál es la verdad?

José Luis Gómez, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada (España), que hizo parte del consorcio internacional EHT que logró la imagen, le dijo a EL TIEMPO que cuando uno mira hacia el espacio, normalmente está mirando al pasado. "En el caso del centro de nuestra galaxia, se trata de un agujero negro ubicado a 27.000 años luz de distancia; eso quiere decir que su imagen ha tardado 27.000 años en llegar a nosotros. La luz que estamos viendo en esta imagen es como era el agujero negro hace 27.000 años, cuando estaban pintando los hombres de las cavernas en las cuevas, cuando la humanidad estaba naciendo; esa esa luz que vemos es un viaje al pasado", explica.



Y afirma categóricamente: "No nos va a tragar ningún agujero negro (y mucho menos va a chocar la Tierra con él), porque están lejos y no tienen ninguna influencia con nosotros; el que hemos visto en Sagitario A está tan lejos que nunca nos va a afectar, no hay que preocuparse por eso".



Cabe aclarar que la imagen desvelada corresponde al agujero negro más "próximo" al Sistema Solar y a la Tierra. Se suma, de hecho, a la imagen publicada hace tres años de un agujero negro supermasivo (con un tamaño ocho veces superior al del Sistema Solar), que se localiza incluso más lejos: por fuera de la Vía Láctea, en el centro de otra galaxia, la Messier 87.

