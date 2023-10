Último eclipse lunar del 2023: así puede seguir en vivo el evento astronómico

Hoy se produce el último eclipse de Luna de 2023 que será de tipo parcial y podrá verse desde cinco continentes: Asia, Oceanía, Europa, África y América oriental.



El eclipse completo durará 4 horas y 18 minutos, aunque la fase de parcialidad más visible en España, por ejemplo, durará 1 hora y 18 minutos: comenzará a las 21:35 hora oficial peninsular y terminará a las 22:53 (una hora menos en Canarias), según informa el Observatorio Astronómico Nacional (OAN).



De acuerdo con la Nasa, el momento de mayor visualización de este evento astronómico será a las 20.14 UT (tiempo universal) del sábado. Es decir, a las 14:14 hora de México, a las 15:14 en Colombia, y a las 17:14 de Argentina y Brasil.

Desde este portal especializado Time and Date explican que los eclipses de Luna pueden ser visibles desde cualquier punto de la cara nocturna de la Tierra, si el cielo está despejado. Desde algunos lugares será visible todo el eclipse, mientras que en otras zonas la Luna saldrá o se pondrá durante el eclipse.



Sin embargo, en el caso de Colombia, como ocurrirá mientras en nuestro país es de día, desafortunadamente no podrá verse.

Un eclipse lunar parcial ocurre cuando la Tierra se mueve entre el Sol y la Luna llena, pero no están alineados con precisión, explican en el portal Time and Date. Solo una parte de la superficie visible de la Luna se desplaza hacia la parte oscura de la sombra de la Tierra.

Para que se produzca un eclipse lunar parcial, deben darse dos acontecimientos celestes al mismo tiempo: una Luna llena y que el Sol, la Tierra y la Luna estén alineados casi en línea recta.

Así se verá el eclipse desde Madrid. Foto: Instituto Geográfico Nacional de España

Time and Date también explica que los eclipses parciales de Luna no se producen todas las noches de Luna Llena debido a la inclinación del plano orbital de la Luna. "La trayectoria orbital de la Luna alrededor de la Tierra está inclinada un ángulo de 5° respecto al plano orbital de la Tierra (la eclíptica) alrededor del Sol. Los puntos de encuentro de ambos planos orbitales se denominan nodos lunares", detallan.

¿Cómo verlo en vivo?

Portales como Time and Date transmitirán en vivo el evento. De esta manera los habitantes de regiones como Latinoamérica, que no podrán apreciar el eclipse lunar, también podrán seguirlo a través de redes sociales y canales de Youtube.

Los eclipses del 2024

Estas serán las fechas de los próximos eclipses solares y lunares que presenciará el mundo el próximo año y en qué partes del mundo se verán.



8 de abril de 2024:



Se trata de uno de los eventos más esperados del próximo año. La trayectoria de totalidad de este eclipse solar total atravesará México, Estados Unidos y Canadá. Un evento de este tipo se produce cuando la Luna cubre completamente la cara del Sol, explica Time and Date. Para verlo, usted tiene que estar en algún lugar dentro de una estrecha trayectoria de totalidad.



¿Es visible en Bogotá?



No.



2 de octubre de 2024



Un eclipse solar anular se produce cuando la Luna cubre el centro del Sol, dejando que los bordes exteriores visibles del Sol formen un "anillo de fuego" o anillo alrededor de la Luna. Entre las regiones que verán, al menos, un eclipse parcial serán Sur de Norteamérica, Gran parte de Sudamérica -principalmente Argentina y Chile-, Pacífico, Atlántico, Antártida.



¿Es visible en Bogotá?



No.

Así se vio el eclipse anular de Sol desde el desierto de La Tatacoa, en el Huila. Foto: Laura Albarracín. EL TIEMPO

24 y 25 de marzo del 2024



El eclipse lunar penumbral de estas fechas tiene lugar cuando la Luna atraviesa la parte exterior y tenue de la sombra de la Tierra, la penumbra. Este tipo de eclipse no es tan dramático como otros tipos de eclipses lunares y a menudo se confunde con una Luna Llena normal, dice Time and Date. Las regiones que lo verán serán gran parte de Europa, norte y este de Asia, gran parte de Australia, gran parte de África, Norteamérica, Sudamérica, Pacífico, Atlántico, Ártico, Antártida.



¿Es visible en Bogotá?



Sí.



17 y 18 de septiembre del 2024



El eclipse lunar parcial de esta fecha será visible en Europa, gran parte de Asia, África, Norteamérica, Sudamérica, Pacífico, Atlántico, Océano Índico, Ártico, Antártida.



¿Es visible en Bogotá?



Parcialmente.



17 de octubre del 2024



Eclipse casi lunar: según los cálculos del portal Time and Date, este acontecimiento no será visible desde ningún lugar de la Tierra.

REDACCIÓN CIENCIA

