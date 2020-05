Hallan hormona sexual en peces que ayudaría a tratar la infertilidad

Un estudio de la universidad de Ottawa (Canadá) encontró que una hormona producida por peces cebra podría tener efectos positivos en los tratamientos contra la infertilidad en seres humanos. La investigación fue realizada de la mano de colaboradores del Instituto de Hidrobiología de la Academia de Ciencias de China, ubicado en la ciudad de Wuhan.

Kim Mitchell y Vance Trudeau, biólogos e investigadores canadienses, hicieron el descubrimiento mientras estudiaban los efectos de las mutaciones genéticas en peces cebra. Encontraron funciones en sus organismos que regulan la interacción entre machos y hembras durante el apareamiento.



Cuando los científicos hicieron una modificación en unos genes de los peces, conocidos como secretogranina-2, produjeron un cambio drástico en su comportamiento. "Los peces lucen normales, pero cuando se juntan machos y hembras prácticamente se ignoran", señaló un comunicado de la universidad de Ottawa.

Esta conducta 'indiferente' de los animales acuáticos, es poco común, pues en condiciones normales, el macho busca a la hembra, esta suelta sus huevos y él los fertiliza.



La hormona que contrarresta este proceso es denominada péptido secretoneurina y, según Trudeau "es notablemente similar a la que se encuentra en otros animales, incluyendo los humanos". Lo que encontraron él y su colega Kim Mitchell, fue que los peces a los cuales se les inyectaba el péptido restauraban sus funciones sexuales de forma parcial.

Podrán utilizar esta especie de peces genéticamente modificados con el objetivo de mejorar la función sexual FACEBOOK

TWITTER

(Le puede interesar: ¿Por qué no se recomienda el uso de tapabocas en menores de 2 años?).



Esto se debe a que el químico "actúa en las células del cerebro y la glándula pituitaria para aumentar la liberación de hormonas, mejorando así la capacidad de la hembra para ovular y poner sus huevos", según señalaron los investigadores.



Trudeau dijo además que de ahora en adelante podrán utilizar esta especie de peces genéticamente modificados con el objetivo de "mejorar la función sexual" de peces de criadero. Esta hormona podría ayudar a aumentar el desove, que es el método de reproducción de la mayoría de animales acuáticos.



(Además: No podemos desmantelar el orden multilateral': Josep Borrell)



Asimismo, el experto explicó que este descubrimiento podría "ayudar en la búsqueda de nuevos tratamientos para la infertilidad humana". Pero, esta no es la única aplicación que se le podría dar a la hormona, pues los genes de secretogranina-2 que han modificado podrían producir otros químicos similares a las hormonas de funciones desconocidas.



"Será emocionante explorar esto en futuros proyectos de investigación", concluyó el científico.



(Siga leyendo: Campaña recauda 7.400 millones de euros para vacuna contra covid-19).

Tendencias EL TIEMPO

*Con información de EFE.