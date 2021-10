Médicos experimentan trasplante de riñón de cerdo modificado en humanos

Cirujanos del NYU Langone Health de Nueva York, en EE. UU. avanzan en la investigación de xenotrasplantes, es decir, el traspaso de células, tejidos u órganos vivos entre especies diferentes.



De acuerdo con el doctor Robert A. Montgomery, director del Instituto de trasplantes del lugar, este tipo de procedimientos son una posible solución a la escasez de órganos.

En ese sentido, recientemente el instituto dio a conocer los resultados de una investigación liderada por Montgomery en la que se realizó un trasplante experimental del riñón de un cerdo a un humano, el primero en su tipo.

¿Cómo se hizo?

El experimento involucró a una paciente con muerte cerebral y signos de deficiencia renal, cuyos familiares aprobaron que se le trasplantara el riñón de un cerdo modificado antes de ser desconectada, según lo confirmaron los investigadores a 'Reuters'.



Los cirujanos conectaron los vasos sanguíneos del órgano en la parte superior de la pierna del paciente, fuera del abdomen. Aunque solo estuvo conectado durante tres días (54 horas), los resultados de la función del riñón "parecían bastante normales y se produjo la cantidad de orina esperada de un riñón humano", resaltó Montgomery al medio de comunicación mencionado.



Además, también señaló a 'The New York Times' que los resultados del experimento salieron mejor de lo que esperaban, pues "se parecía a cualquier trasplante que haya hecho de un donante vivo. Muchos riñones de personas fallecidas no funcionan de inmediato y tardan días o semanas en comenzar. Esto funcionó de inmediato", explicó.



El investigador también señaló que la creatinina, cuyos niveles anormales indican una enfermedad renal, se regularizó tras el trasplante. Además, no hubo evidencia de rechazo, según le dijo a 'Reuters', porque su equipo trabajó con un animal modificado genéticamente.



Comúnmente se habla de que los órganos de los cerdos son muy parecidos a los del hombre, sin embargo, las células estos animales incluyen un azúcar llamado alfa-gal, que es el que desencadena el rechazo de un xenotrasplante. Lo que hizo el equipo del NYU Langone Health fue eliminar el gen del cerdo que codifica dicho carbohidrato.

Las dificultades del procedimiento

La cirugía realizada por el equipo de Montgomery es la primera en su tipo y, aunque significa un avance en el campo de los xenotrasplantes, se desconoce lo que podría suceder con este procedimiento a largo plazo, por lo que se requieren de más investigaciones.



De hecho, expertos ajenos al estudio consultados por 'The New York Times' aseguran que falta mucho para que se trasplanten riñones de cerdos modificados a humanos, pues se deben superar muchos obstáculos, entre ellos los virus porcinos.



"Es un campo complicado. Imaginar que sabemos todas las cosas que van a suceder y todos los problemas que surgirán es ingenuo", aseguró el doctor David Klassen, director médico de United Network for Organ Sharing.



A ello se suman las cuestiones relacionadas con el bienestar animal, pues el tema pone sobre la mesa el debate de la explotación de los animales.



“Los cerdos no son piezas de repuesto y nunca deben usarse como tales solo porque los humanos son demasiado egocéntricos para donar sus cuerpos a pacientes desesperados por un trasplante de órganos”, dijo un comunicado de la organización People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), según lo confirmó 'The New York Times'.

