Hallan 185 bebés de tortugas en equipaje en un aeropuerto

Autoridades del Aeropuerto Ecológico de las Islas Galápagos, unos mil kilómetros al oeste de las costas de Ecuador, hallaron este domingo 185 bebés de tortugas gigantes, diez de ellas muertas, en equipaje que tenía como destino el continente.



La empresa aeroportuaria informó en un comunicado que detectó "un cargamento de 185 tortugas que pretendían ser enviadas a la ciudad de Guayaquil" y que se encontraban en el interior de maletas de equipaje que habían sido declaradas como portadoras de "recuerdos". (Vea también: Dos especies de elefantes africanos están en peligro de extinción)

Asimismo, precisó que la operación de control la efectuó conjuntamente con personal del Parque Nacional Galápagos (PNG) e informó que del total de tortugas encontradas envueltas en plástico, diez no lograron sobrevivir.



La fuente explicó que la edad de las tortugas no supera los 3 meses y que su caparazón es extremadamente joven, por lo que es muy difícil detectar a cuál de la islas del archipiélago pertenecen.



Con el objetivo de proteger a las sobrevivientes, la autoridad aeroportuaria de la Isla Baltra, donde se ubica la terminal ecológica, se ha adecuado un lugar especial para alojarlas y que se puedan mover de forma segura.



"Aún no hay detenidos", aunque se ha impedido la salida de los conductores que transportaron la carga hasta la terminal de Baltra, desde Puerto Ayora, la capital de la vecina isla Santa Cruz, la más poblada del archipiélago.(Le puede interesar:Pulpos dormidos cambian de color según lo que sueñan, revela estudio)

Las islas Galápagos fueron declaradas en 1978 como Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco FACEBOOK

TWITTER

El Aeropuerto Ecológico de Galápagos recordó que firmó su adhesión a la llamada Declaración del Palacio de Buckingham, que busca combatir el tráfico de especies en el mundo, por lo cual la empresa capacita permanentemente a su personal y mantiene el compromiso de notificar a las autoridades este tipo de hechos.



De igual manera, explicó que cuando detecta cargamentos sospechosos de contener vida silvestre transportada de forma ilegal, puede negarse a aceptar o enviar dichos envíos. De su lado, el ministro ecuatoriano de Ambiente, Marcelo Mata, rechazó el hecho ilegal y dijo que vigilará que se sancione drásticamente a los responsables.



"Como autoridad ambiental nacional rechazo categóricamente estos delitos contra la fauna silvestre y el patrimonio natural de los ecuatorianos", escribió Mata en su cuenta de Twitter.



Dijo también que velará por que esos hechos "sean sancionados con todo el rigor, conforme a la normativa vigente". Las islas Galápagos fueron declaradas en 1978 como Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco gracias a su rica biodiversidad terrestre y marina, donde habitan muchas especies únicas en el mundo.



Este archipiélago está formado por 13 islas grandes, 6 menores y 42 islotes, y es considerado un laboratorio natural que permitió al científico inglés Charles Darwin desarrollar su teoría sobre la evolución y selección natural de las especies.​

Más noticias relacionadas

-(¿Qué relación tiene la Luna con la Semana Santa?)



-(El colombiano que lucha por acabar con los parásitos de las plantas)



-(Descubren en Australia un canguro trepador extinto)​