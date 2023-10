La peor tormenta solar, que acabaría con civilización, ya ocurrió, según científicos

Una tormenta solar es un evento que ocurre cuando el Sol emite una gran cantidad de partículas y radiación, las cuáles interactúan con el campo magnético de la Tierra y causan gran variedad de efectos. La mayoría de las veces, daños en las redes eléctricas y de comunicación.



Sin embargo, es posible que algún día haya una tormenta solar de tal magnitud, que ponga en riesgo la supervivencia de la humanidad. De hecho, según un estudio científico reciente, este evento ya ocurrió, hace 14.300 años.



Un estudio publicado en la Philosophical Transactions of the Royal Society A Mathematical Physical and Engineering Sciences evidenció que, cuando la Tierra estaba en la última Edad de Hielo, se presentó una tormenta solar extrema, la más grande de la que se tenga registro.

"En aquel momento, los habitantes de la Tierra probablemente habrían visto por primera vez una brillante llamarada solar, un destello en el cielo. Luego, varias horas más tarde, probablemente habrían visto una enorme aurora en el cielo que se extendería mucho más hacia el Ecuador que las auroras actuales. No habrían notado las partículas de alta energía ni habrían sido conscientes de que estaban experimentando una perturbación geomagnética", afirmó el profesor Tim Heaton, uno de los investigdores, a Reuters.

De acuerdo con la investigación, las partículas del Sol habrían inundado la atmósfera superior de la Tierra, generando una cadena de eventos nucleares y un aumento en el radiocarbono (un isótopo del elemento carbono que es inestable y débilmente radioactivo). Se trató de una erupción tan intensa que quedó registrada en los árboles.

De hecho, el hallazgo de la peor tormenta solar hasta hora se logró gracias al estudio de los anillos de crecimiento de restos de pinos (subfósiles) en los Alpes franceses, donde los investigadores encontraron restos de radiocarbono.

Los científicos analizaron los subfósiles y se percataron que este isótopo tenía una concentración elevada en unos anillos concretos, lo que indica que hace 14.300 años ocurrió algo que elevó la presencia del radiocarbono en la Tierra. Y, aunque las causas podrían ser varias, los datos coinciden en el tiempo con un aumento del berilio hallado en los núcleos de hielo de Groenlandia.

¿Qué pasaría si una tormenta solar similar ocurriera hoy?

Los científicos destacan que una tormenta solar de la magnitud de la ocurrida hace 14.300 años sería catastrófica si ocurriera hoy, pues afectaría principalmente las tecnologías, base de la sociedad actual.

Una tormenta solar afectaría las comunicaciones. Foto: iStock

"Podrían causar un daño enorme a nuestras redes eléctricas, causando potencialmente apagones en todo el país que durarían meses, dejando permanentemente fuera de servicio a los satélites con enormes explosiones de partículas energéticas que destruirían sus paneles solares e impedirían que nos comunicáramos con ellos, y plantearían graves riesgos de radiación para los astronautas... En el peor de los casos, el impacto podría costarnos miles de millones, o incluso billones, de dólares en pérdida de PIB", destacó el profesor investigador Tim Heaton.

Por ende, el grupo de científicos advierte de la importancia de proteger las comunicaciones globales y las infraestructura tecnológica, ya que estos eventos no se pueden predecir y se desconocen sus causas.

"Esta es la gran pregunta: ¿nuestras comunicaciones, redes eléctricas y satélites podrán resistir sus impactos y sufrir sólo efectos temporales antes de volver a funcionar rápidamente? ¿O fallarán catastróficamente?", cuestionó Heaton en Reuters.

