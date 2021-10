Alerta por tormenta geomagnética  golpearía la Tierra hoy

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. (NOAA) anunció que en el transcurso de los días 11 y 12 de octubre llegará a la Tierra el impacto de una tormenta geomagnética.



Se trata de un fenómeno que ocurre por la actividad solar, que se originó el pasado 9 de octubre, y produjo una llamarada solar, lo cual, a su vez, desencadenó una eyección de masa coronal (CME por sus siglas en inglés).



De acuerdo con el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC) de la NOAA, “un análisis de los eventos y los resultados del modelo indican que CME llega a la mitad del día el 11 de octubre, con efectos que continuarán hasta el 12 de octubre”.



La magnitud de esta tormenta geomagnética es de G2, en una escala que va del 1 al 5, siendo 1 la más débil y 5 la más fuerte. De esta forma, la clasificación del actual fenómeno representa un riesgo moderado para nuestro planeta.



Pero pese a no ser de las más fuertes, no significa que pasará por nuestro planeta sin causarle ningún efecto. De hecho, incluso las tormentas G1 pueden causar impactos importantes.



Sin embargo, en ningún momento estará en riesgo la vida en el planeta. Los efectos que se podrían dar tienen que ver más con fluctuaciones en la red eléctrica e impactos en las operaciones de los satélites, lo cual puede ser corregido de manera remota, aunque sí puede hacer fallar algunos sistemas, en especial de geolocalización, por un breve tiempo.



“Pueden ocurrir corrientes inducidas / fluctuaciones de la red eléctrica. Los sistemas de energía de alta latitud pueden experimentar alarmas de voltaje. A nivel espacial pueden producirse irregularidades en la orientación de los satélites; es posible una mayor resistencia en los satélites de órbita terrestre baja”, explicó el SWPC por medio de un comunicado.



Cabe recordar que uno de los mayores temores de los científicos es que en el futuro se presente una tormenta de este tipo pero de mayor magnitud que ponga en jaque las líneas de comunicación, eléctricas, e Internet. Sin embargo, este no es el caso y se espera que culmine sin afectaciones graves.



