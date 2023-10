Todo lo que debe saber del eclipse lunar del 28 de octubre: ¿se verá en Colombia?

Luego de que millones de personas hubiesen podido ver el eclipse anular de sol el pasado 14 de octubre, son muchas las personas que se preguntan cuándo podrán volver a observar un evento astronómico de este tipo en Colombia.



Pero las fechas no son próximas, los siguientes eclipses anulares de Sol que se observarán en territorio colombiano serán en 2038, 2049, 2056 y 2067. Solo hasta el año 2071, específicamente el 23 de septiembre, se podrá observar un eclipse total de Sol en nuestro país.

Sin embargo, los eclipses lunares son una alternativa para dejarse maravillar por los fenómenos que ocurren en el espacio.



En esos casos, la Tierra impide que la luz del sol llegue hasta la luna. Eso quiere decir que por la noche, la luna llena desaparece a medida que la sombra de la Tierra la cubre, según lo describe la Nasa.



En ocasiones, la luna también puede parecer de un color rojizo, debido a que la atmósfera terrestre absorbe los demás colores mientras se dobla algo de luz solar hacia la luna, causando atardeceres rojos y anaranjados debido a la forma en la que la luz del sol se dobla cuando atraviesa la atmósfera y absorbe otros colores.



Un eclipse lunar es más fácil y frecuente de observar, sin embargo no ocurre todos los meses, pues, la trayectoria lunar alrededor de la Tierra está inclinada en comparación con la órbita de la Tierra alrededor del sol.

¿Cómo será el eclipse lunar parcial?

A finales de este mes tendremos un eclipse lunar parcial, esto ocurre cuando la Tierra se mueve entre el Sol y la Luna llena, pero no están alineados con precisión, explican en Time and Date. El eclipse del 28 de octubre será parcial, es decir que la luna no se oscurecerá por completo, sino solamente una fracción.

En 2021 se puedo apreciar un eclipse parcial de Luna desde Colombia. Foto: Observatorio Astronómico Nacional

De acuerdo con las estimaciones de Star Walk, este eclipse será visible desde cualquier parte del mundo en la noche del 28 de octubre. El eclipse completo durará 4 horas y 25 minutos; y su fase parcial durará 1 hora y 18 minutos.



Aunque en algunas ubicaciones se podrá ver el eclipse completo, en otras se verá solo parte de él.

Las regiones que verán, al menos, algunas partes son Europa, Asia, Australia, África, Norteamérica, gran parte de Sudamérica, Pacífico, Atlántico, Océano Índico, Ártico, Antártida, pero desde Bogotá no será visible.



En su máximo, cerca del 6 % de la superficie de la Luna estará cubierta por la umbra de la Tierra, lo que significa que solo una pequeña porción de la Luna estará en completa oscuridad.

A pesar de que en Colombia la visibilidad sea baja, es sorprendente la casualidad de tener dos eclipses en menos de 15 días.

