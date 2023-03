‘Todo en todas partes al mismo tiempo’ ganó siete premios Óscar este domingo, y aunque no explora la teoría del multiverso de manera detallada, presenta una idea interesante sobre cómo las elecciones de cada uno pueden afectar el curso de su vida y crear universos paralelos.

Esta es una película de 2020 dirigida por Ian Samuels y protagonizada por Kathryn Newton y Kyle Allen, que utiliza elementos de la física cuántica y la teoría del multiverso para contar su historia casi como si fuera mágico.



Se trata de la historia de Evelyn Wang, una mujer asiática inmigrante en EE. UU. que se aventura en una historia sin precedentes, donde descubre que existen otros universos y no solo los explora, sino que puede conectarse a sus 'otros yo' para adquirir habilidades fantásticas.

Hasta el momento los multiversos, si existen, son inalcanzables e indetectables Foto: iStock

Muchas películas han abordado esta temática desde diferentes puntos de vista, por ejemplo 'Doctor Strange' (2016) explora los límites del tiempo y el espacio en una dimensión alternativa llamada el "Reino Cuántico", en el que los multiversos coexisten.



Otro ejemplo es la película animada 'Spider-Man: Into the Spider-Verse' (2018), en donde Miles Morales, un Hombre Araña, reúne a múltiples de ellos para salvar el multiverso.



Estas producciones se han atrevido a jugar con los conceptos de la física como lo hizo Marvel en ‘Avengers: Endgame’ (2019), DC en ‘The Flash’ (2022) y hasta la famosa serie 'Rick and Morty'.



La gran triunfadora de la ceremonia de los Óscar 2023 abre nuevamente la puerta a cuestionar la existencia de otros universos, pero qué posibilidades hay de que esto sea real y qué dice la ciencia sobre esto. Lea aquí lo que dicen los expertos.



¿Qué es un 'multiverso'?

A pesar de los diferentes cálculos existentes, los científicos sólo pueden ver hasta cierto punto antes de encontrarse con el borde del universo; sin embargo, existen teorías que sostienen que este es solo un universo de muchos.



Hasta el momento, si existen, son inalcanzables e indetectables. Según Nadia Drake de la National Geographic, el multiverso es un término que los científicos usan para describir la idea de que hay algo más allá del universo observable. Lo que une a todas las teorías es que el espacio y el tiempo conocido no es la única realidad.



Así mismo, los estudios de la mecánica cuántica (rama de la Física empleada a la escala espacial pequeña) y la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, afirman que los multiversos existen en paralelo al universo en que vive la humanidad, y a su mismo tiempo y espacio.



El periodista científico Tom Siegfried afirma que los seres humanos siempre necesitarán nuevas y mejores teorías que expliquen las propiedades del universo. Para él, puede que “seamos solo uno de los muchos universos que son diferentes y resulta que vivimos en el que es agradable y cómodo”. El primero en nombrarlo fue el psicólogo William James en 1895.



Teorías del ‘multiverso’ en la ciencia

Estas son sólo algunas de las teorías que existen sobre los multiversos, explicadas por la National Geographic.

Teoría de los mundos múltiples

Fue presentada por el físico Hugh Everett en los años 50, y plantea que cada vez que se realiza una medición cuántica, el universo se divide en dos universos paralelos.



En un universo se obtiene un resultado determinado por la medición, mientras que en el otro universo el resultado es diferente. Esta teoría no se ha podido probar a través de la experimentación hasta ahora.

Teoría de la inflación eterna o cosmología inflacionaria



Esta teoría expone que cuando sucedió el 'Big Bang' el universo experimentó una fase de expansión exponencial, conocida como inflación. Esta reacción habría creado múltiples universos burbuja, cada uno con sus propias leyes físicas y propiedades.



De acuerdo con el Centro Stephen Hawking, esta teoría puede demostrarse con un globo. Si se marcan puntos en un globo desinflado, “a medida que el globo se infla, aumenta la distancia entre los puntos en la superficie del mismo”.

La teoría de cuerdas

Esta teoría propone que las partículas subatómicas, como los electrones y los quarks, no son partículas puntuales, sino que son en realidad cuerdas vibrantes extremadamente pequeñas, mucho más pequeñas que cualquier cosa que se haya medido hasta ahora.



Sugiere la existencia de un número infinito de universos paralelos, algunos de los cuales pueden ser similares al nuestro con diferencias mayores o menores, mientras que otros podrían tener cuatro o cinco dimensiones.

Agujeron negros como entradas a otros universos

Algunos científicos afirman que un agujero negro no solo atraparía todo lo que entra en él, sino que también podría ser un portal a otro universo o dimensión.



Estos teóricos plantean que una parte de la materia, al entrar a un agujero negro, cae (no se puede volver a ver), y la otra quedaría atrapada en el horizonte de sucesos. Según esta hipótesis, esa materia podría ser transferida a otro universo o dimensión.

