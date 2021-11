‘Se recortó el presupuesto a Minciencias, pero no al sector’

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Tito José Crissien Borrero, está cerca de completar sus primeros cinco meses al frente de la cartera, un periodo en el que destaca entre sus logros más importantes los avances en ejecución presupuestal y la gestión del Ministerio en la secretaría técnica del Organismo Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) para dinamizar la aprobación de proyectos con recursos de regalías.



Con tan solo un poco más de ocho meses por delante para culminar el gobierno del presidente Iván Duque, y con él su periodo de gestión, el ministro Crissien habló con EL TIEMPO sobre los avances obtenidos hasta ahora, los objetivos trazados para lo que resta y por qué considera que el recorte del 19,9 por ciento que sufrió Minciencias en el recién aprobado Presupuesto General de la Nación no impedirá que el país alcance la meta del 1 por ciento del producto interno bruto destinado para ciencia, tecnología e innovación.

¿Cuáles considera que han sido los principales aportes al frente de la cartera?

Lo principal ha sido el avance en la ejecución presupuestal. Hemos podido trabajar mucho de la mano con el fondo Francisco José de Caldas y las distintas universidades del país en pro de proyectos para poder acelerar todo el proceso. Cuando llegamos, el 22 de junio, había un 3 por ciento de ejecución, actualmente vamos en un 41 por ciento y nos falta por lo menos un 40 por ciento más en lo que queda de este mes. Afortunadamente, ya está todo en trámite de legalización y formalización contractual.

También hemos avanzado en el Ocad de CTI, que es la segunda función más importante del Ministerio, donde ejercemos la secretaría técnica. Para este bienio, 2021-2022, tenemos 1,9 billones de pesos, hemos logrado ejecutar cerca de 548.000 millones aprobando proyectos de ciencia, tecnología e innovación en todo el país que ya venían en trámite. Otro gran logro fue abrir las convocatorias en este 2021. Abrimos seis, por un total de 148.000 millones de pesos, en investigación, innovación, apropiación social, fortalecimiento de talento humano, fortalecimiento territorial y medio ambiente.

¿Cómo va la tarea de aumentar el PIB que se destina a ciencia?

Va bien. Normalmente, en los países desarrollados el sector privado invierte casi lo mismo que el público en temas de CTI, pero aquí el liderazgo lo tenía ampliamente el sector público. Hemos venido trabajando con el sector privado para que incremente su inversión y logre formalizarla, porque muchas veces se invierte en ciencia y tecnología y no lo contabilizan de esa forma. Indudablemente, en Colombia vamos a superar ese 1 por ciento del PIB para actividades de CTI.

Pero vimos con preocupación que en el Presupuesto General de la Nación para el 2022 el Ministerio sufre un recorte del 19,9 por ciento. ¿No es una decisión en contra de esa meta?

No. Si bien tuvimos un gran recorte en el Presupuesto General de la Nación para el Ministerio, nosotros hacemos la secretaria técnica del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios pro inversión en ciencia, tecnología e innovación, ahí tenemos 1,9 billones de pesos disponibles en exenciones tributarias para que las empresas inviertan en CTI. Adicionalmente, en este bienio hay 1,9 billones de pesos del Ocad CTI, estamos hablando de casi 2 billones de pesos que se suman a los 330.000 millones que tenemos, son unos 2,2 billones que tenemos disponibles para el año 2022 para ciencia y tecnología.



Por eso, la ciencia y la tecnología tienen que trabajarse con el ecosistema; tener 1,9 billones en beneficios tributarios obliga al ecosistema a trabajar en red, a que las universidades busquen a las empresas y viceversa. El Ministerio de Ciencia y Tecnología no es el único que invierte en CTI, cada ministerio tiene un tema de investigación, existen 22 institutos públicos de investigación que tienen sus presupuestos, y también eso cuenta en estas mediciones.

¿No afecta el recorte al mensaje de darle prioridad a la ciencia en el país?

Mi función es gestionar el ecosistema y darles recursos a aquellos que hacen la ciencia, la tecnología y la innovación, yo soy un gestor de CTI, no un investigador. Este ministerio no construye ciencia; por lo tanto, al recortarle recursos no se le está recortando a la ciencia, esta está en las universidades, en institutos de investigación, en las empresas innovadoras. Sí, necesitamos el presupuesto, pero el mensaje que quiero enviar es que este ministerio no tiene laboratorios, aquí hacemos gestión de la ciencia.

¿Cuáles serán los principales objetivos por consolidar en los meses que restan de este gobierno?

Vamos a priorizar temas de pactos por la innovación, con pequeñas y medianas empresas que lo necesitan en esta época de reactivación económica; a través de la innovación podemos hacer que sean más competitivas y productivas. Los jóvenes también son una de las banderas más importantes del presidente Duque, vamos a apoyar con becas a 1.000 jóvenes investigadores en 2022, este año hemos aprobado 170.



Desde las recomendaciones hechas por la Misión de Sabios estamos trabajando en temas como el estatuto del investigador para quienes trabajan en institutos públicos de investigación –como el Humboldt, el Sinchi o el Instituto Nacional de Salud–, y ya abrimos una convocatoria para recibir proyectos para el reto de bioeconomía por 41.000 millones de pesos.



Estamos haciendo investigación y mucha inversión en salud y vamos a entrar en el tema de energías renovables no convencionales. Tenemos un presupuesto de 30.000 millones de pesos para el fortalecimiento de los centros de ciencia en el país y 20.000 millones para una apuesta de la Misión de Sabios, que es el Museo de Historia Natural de Colombia. Queremos hacer un museo con seis sedes, una en cada región del país.





