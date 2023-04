Los asteroides son objetos pequeños de composición rocosa que orbitan alrededor del sol. La mayoría de asteroides que existen en el sistema solar son los que se encuentran en el cinturón de planetas, especialmente en las órbitas de planetas como Marte y Júpiter.



Según la Nasa, a estos cuerpos también es posible encontrarlos en otros lugares como la misma órbita de los planetas, es decir que el asteroide y el planeta van por el mismo camino alrededor del sol, como el caso de la Tierra.

¿Cómo se crearon los asteroides?

Puesto que el sistema solar se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años, estos se crearon con restos de formación de ese sistema. La mayor parte de gas y polvo de esta formación cayó al centro de una nube y se formó el sol y parte del polvo que quedó creó cada uno de los planetas. El material sobrante no se pudo incorporar a los planetas, sino que quedó en su cinturón. Esto se conoce como asteroides, reseña el portal de la Nasa.



Todos los asteroides son diferentes, son de distintos tamaños, tienen formas irregulares, se encuentran en diferentes distancias del sol y su composición suele ser roca, arcilla y metales como el hierro y el níquel.

Algunos de los componentes de los asteroides son roca, arcilla, hierro o níquel. Foto: AFP / Archivo EL TIEMPO

Según el portal ‘Astrosigma’, los asteroides se clasifican según su albedo (capacidad de reflejar la luz), espectro y color. Los espectrales corresponden con la composición de la superficie del asteroide y que la composición interna, en muchos casos, es igual que la externa, no obstante los asteroides grandes como el Vesta, tiene una estructura y composición diferente.



David J. Tholen, un astrónomo estadounidense del instituto de astronomía de la Universidad de Hawai, propuso tres grupos para la clasificación de asteroides:



Asteroides tipo C:

Son asteroides carbonáceos y son la mayoría de asteroides que se conocen en la actualidad, con un alto contenido carbónico. Se ubican en las regiones más externas del cinturón de asteroides. Los científicos creen que la existencia de cuerpos de este tipo podría ser mayor, porque son oscuros y difíciles de detectar.



Asteroides tipo S

Son asteroides que están compuestos por minerales ferrosos y silicatos de magnesio. Son los segundos más comunes después de los tipo C, pero más brillantes, puesto que su albedo varía entre 0,10 y 0,24. Se encuentran en mayor proporción en la región interna del cinturón de asteroides y más grande de este tipo fue llamado ‘Eunomia’ con un diámetro de 330 km en su lado más largo.



Asteroides tipo X

En esta clasificación se incluye el resto de asteroides con espectros similares, pero que tienen composiciones diferentes, pero en su mayoría tienen minerales ferrosos y se encuentran en la parte más central del cinturón. Se encuentran en tres grupos que dependen de su grado de reflectancia: oscuro, intermedio y brillante.



¿Por qué son importantes los asteroides?

Aunque son objetos pequeños, estos tienen gran importancia para investigaciones, puesto que pueden dar a los científicos información sobre la historia de los planetas y el sol.



Como ha sucedido con los pequeños fragmentos de asteroides, conocidos como ‘meteoritos’, que en múltiples ocasiones han cruzado la atmósfera y han caído a la superficie de la Tierra.



La Nasa reseña que varias misiones espaciales han volado a observar estos cuerpos, como la nave Dawn que viajó en el 2011 a un cinturón de asteroides y estudió el asteroide Vesta, que se trata de un cuerpo gigante y también orbitaron el planeta enano Ceres.



En el 2016 la nave espacial Osiris - Rex viajó para estudiar un asteroide cercano a la Tierra llamado Bennu, en donde se recogieron muestras de rocas y polvo de la superficie del cuerpo espacial. Esta nave aterrizará con estas pruebas en septiembre próximo, en el desierto de Utah, Estados Unidos. Este polvo y rocas serán estudiados para seguir conociendo más sobre nuestro sistema solar.



LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

