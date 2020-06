The Lancet se distancia de estudio que publicó sobre hidroxicloroquina

La prestigiosa revista médica The Lancet tomó distancia del criticado estudio que publicó sobre los posibles efectos nefastos de la hidroxicloroquina entre enfermos de la covid-19, al admitir que este plantea "serias cuestiones científicas".



La publicación "alerta a los lectores sobre el hecho de que surgieron serias cuestiones científicas" sobre este estudio, actualmente bajo una auditoria promovida por sus propios autores, indicó The Lancet.

Esta advertencia fue publicada el martes como una "expression of concern" ("expresión de preocupación", en inglés), un término formal empleado por las revistas científicas cuando un estudio plantea potencialmente un problema.



El artículo en cuestión condujo a la OMS a interrumpir los ensayos clínicos de la hidroxicloroquina en varios países, puesto que concluyó que esta molécula no solo no es beneficiosa contra la covid-19, sino que además aumenta el riesgo de morir.



El estudio publicado el 22 de mayo, se basa en los datos de unos 96.000 pacientes ingresados entre diciembre y abril en 671 hospitales del mundo y compara la evolución de quienes recibieron este tratamiento y de quienes no.

Aunque parte de la comunidad científica duda de la eficacia de la hidroxicloroquina, varias decenas de expertos expresaron en una carta abierta su "preocupación" por la metodología empleada en este trabajo, basado en información recopilada por Surgisphere, una empresa de análisis de datos de salud basada en Estados Unidos.



Por su parte, los autores, liderados por el doctor Mandeep Mehra, director ejecutivo del Brigham and Women's Hospital Center for Advanced Heart Disease, en Boston, defienden sus resultados. "Estamos orgullosos de contribuir en los trabajos sobre la covid-19" en este periodo de "incertidumbre", declaró a la AFP el 29 de mayo Sapan Desai, director de Surgisphere.



En general, la hidroxicloroquina se prescribe para tratar males como el lupus. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó tomarla como medida de prevención, mientras que el gobierno brasileño de Jair Bolsonaro la recomienda para tratar a pacientes con síntomas leves.



AFP