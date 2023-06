La probabilidad de que la Luna colisione con la Tierra es muy baja y no hay evidencia científica que sugiera que esto vaya a suceder en el futuro cercano.



Sin embargo, no deja de ser una idea que se ha plasmado en obras de ciencia ficción, que se nutren de teorías como la 'del gran impacto' que postula que la Luna se originó como resultado de una colisión entre la joven Tierra y un protoplaneta que recibe el nombre de Tea (o Theia), según explica la revista científica 'National Geographic'.

Este planteamiento, que se formuló en los años 70 del siglo pasado, apunta a que la Luna se formó hace unos cuatro mil millones de años como resultado de dicho choque. A partir de ese momento, el satélite terrestre ha tenido un papel fundamental al causar las mareas y estabilizar el eje de rotación terrestre. Esta explicación es ampliamente aceptada.



También la ciencia apunta a que la Luna tiene una órbita estable alrededor de la Tierra y, en lugar de acercarse, lo que podría ser catastrófico, los cálculos recientes apuntan a que el satélite se está alejando.



Pero en las teorías sobre un posible choque, señalan que tendría que haber un cambio significativo en la gravedad para que este ciclo se interrumpa o se modifique.



Otra de las posibilidades que se barajan, habla de que un asteroide de dimensiones colosales podría impactar la Luna, ocasionando que chocara contra la Tierra. Sin embargo, no hay ninguna señal de que esto pueda pasar pronto.



Si bien es una situación que resulta inimaginable, los científicos de la Nasa han descubierto que, aunque improbable, no se cataloga como imposible.



"Para que el impacto de un asteroide afecte la órbita de la luna, el asteroide tendría que ser igual de grande como la propia luna. La Luna es grande, por lo que tendría que ser un objeto enorme que tendría que golpearla a gran velocidad. Tendrías que golpearlo con algo que tenga cientos y cientos de kilómetros de diámetro", aseguró un vocero de la agencia responsable del programa espacial estadounidense en su página web.



Si eso pasara, la vida en la Tierra atravesaría por múltiples dificultades como los cambios en las mareas, la destrucción de los satélites, entre otros.



Es importante destacar que la Luna se encuentra en una órbita estable y no hay evidencia de que vaya a chocar con la Tierra en el futuro cercano.

