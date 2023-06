"Quiero creer que la luna está ahí incluso cuando no la estoy mirando", fue una de las frases de Albert Einstein que han trascendido a través de los años, pues describe con un ejemplo lo que algunos teóricos de la física cuántica exponían y es que la realidad solo existe cuando la observamos y la medimos, a esto se le conoce como la interpretación de Copenhague de la teoría cuántica la realidad.



Según la mecánica cuántica, el efecto del observador sobre una partícula podía transmitirse a otra idéntica de forma instantánea. Es decir, una misteriosa acción a distancia.



Einstein no dudaba de la teoría, sino que la creía incompleta: supuestas variables ocultas debían explicar aquel efecto sin recurrir al artefacto probabilístico, como explica 'BBVA' en su blog científico.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de tendencias, curiosas, divertidas e increíbles. Únase acá.

El principio de que la Luna no está necesariamente ahí, si no la miras, ha sido motivo de diversas investigaciones, como es el caso de unos físicos de China.



Con un juego de parejas en el que dos jugadores aprovechan los efectos cuánticos para ganar siempre, algo que no pueden hacer si las mediciones se limitan a revelar la realidad tal y como existe.

Según la revista Science Xi-Lin Wang y Hui-Tian Wang, físicos de la Universidad de Nanjing, y sus colegas han aclarado este punto mediante el juego Mermin-Peres.



Si las variables ocultas predeterminan los resultados de las mediciones, Alice y Bob no pueden ganar todas las rondas y como se muestra fácilmente con lápiz y papel, ninguna cuadrícula puede satisfacer tanto las reglas de paridad de Alice como las de Bob. Por lo tanto, sus cuadrículas deben estar en desacuerdo en al menos una casilla, y en promedio, pueden ganar como máximo ocho de cada nueve rondas, una evidencia que pone en duda a la mecánica cuántica que en teoría les permite ganar siempre.



Lea acá: (Nobel de Física 2022: ¿qué es el entrelazamiento cuántico?)

Esto se relaciona con la llamada interpretación de Copenhague de la teoría cuántica, que apunta a que la realidad objetiva no existe, es solo una ilusión.



En otras palabras, la realidad no está definida hasta que se mide. Por lo tanto, algunos cuestionan si la Luna está ahí cuando no la estamos mirando de una forma que no es totalmente literal.



Sin embargo, la interpretación más extendida entre los físicos y más en contacto con la realidad experimental es que la Luna está ahí como si no hubiera cuántica.



Esta discusión sobre la interpretación de la realidad es amplia y compleja y sigue generando cuestionamientos entre diferentes orillas de la comunidad física, pues este planteamiento supone que vivimos en un mundo 'fantasma' donde nada hay definido hasta que se mide.

La Nasa se lanza a la reconquista de la Luna

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO