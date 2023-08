El pasado 17 de agosto Colombia vivió en diferentes regiones del país un fuerte sismo de magnitud 6.1, desde ese momento distintas réplicas y nuevos sismos con nuevas intensidades han amenazado la tranquilidad de muchos ciudadanos que tienen más preguntas que respuestas frente a estos movimientos telúricos.



Algunos de los interrogantes son: ¿es posible predecir un temblor?, ¿qué significan estas magnitudes y profundidades?, y ¿cómo actuar ante estas situaciones?. Por ello, le contamos qué dice el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la entidad especializada en monitorear y estudiar a fondo estos fenómenos.

SGC ha puesto énfasis en no creer en cadenas de redes sociales que dicen predecir un sismo, ya que -como lo han explicado- no es posible pronosticar un temblor ni sus características, como la magnitud y la zona que será afectada. Teniendo en cuenta lo anterior, no divulgue información que no posea un soporte científico.

El primer sismo en Bogotá se presentó sobre las 12:04 de este jueves 17 de agosto Foto: EL TIEMPO

Los factores de un sismo que si se pueden predecir son: la posibilidad de que un sismo de gran magnitud genere réplicas de menor magnitud que se pueden extender hasta por semanas y la fuerte probabilidad de que un sismo que se presentó en cierto territorio vuelva a ocurrir en la misma área.



Ahora bien, Colombia es un país sísmicamente activo, las zonas más propensas a los sismos son: las regiones Andina, Caribe, Pacífico y el Borde Llanero, esto no significa que en otros territorios no se pueda sentir o producir un evento sísmico.



"En el país hay 2.500 sismos al mes, pero la mayoría no son de magnitud ni de intensidad relevantes. ¡Muchos de ellos ni siquiera los sentimos!", explica SGC.

Uno de los temores más grandes al momento de presenciar un sismo son las consecuencias que este puede desencadenar: los daños a estructuras, derrumbes e incluso el riesgo de que alguna persona pierda la vida.

La ciudadana evacuando por la emergencia geológica. Foto: EL TIEMPO

Efectos de un sismo

Uno de los datos al momento de registrar un movimiento telúrico son su intensidad, magnitud y profundidad, lo que se debe entender es: a mayor magnitud y menor profundidad, mayor impacto habrá.

​

Es decir, entre más profundo sea un sismo, más puede expandirse su energía en el territorio.



De acuerdo con el SGC, en dos casos puntuales, Bogotá y Medellín, dos de las ciudades más grandes en Colombia, la percepción esperada a un daño potencial por un sismo es en el primer caso: "potencial y fuerte" mientras que para la capital antioqueña no varía mucho, ya que es: "moderado y severo".



Estos índices se obtienen por la escala de Mercalli, la cual mide de intensidad sísmica y los efectos de un terremoto un lugar determinado. Para la capital del país su nivel en la escala es de 8 mientras que en Medellín es de 7.



Sin embargo, según SGC el 54.4 por ciento del territorio nacional podría llegar a sentir un temblor fuerte o severo.

¿Qué es la profundidad de un sismo?

Carlos Fernando Lozano Lozano, magíster en Geofísica y experto en movimientos telúricos, le explicó a EL TIEMPO las razones por las cuales un temblor se puede sentir tan fuerte en varias ciudades de Colombia.



Cuando un sismo es de magnitud 6 o mayor se considera muy fuerte.



En tanto, la profundidad es un elemento clave. El experto explicó que cuando la profundidad es superficial (menor de 30 kilómetros), sumado a una magnitud considerable, el movimiento podría causar daños significativos.



De otro lado, cuando la profundidad es mayor, las ondas pueden viajar más, dispersarse y llegar a los centros poblados de manera vertical.



A esta explicación, Lozano añadió que cada ciudad va a estar localizada sobre diferentes tipos de suelo. En las zonas cerca del epicentro se siente con mayor fuerza.



“Bogotá tiene sus características de suelo particular y en algunas zonas el movimiento sísmico se amplifica dadas las características. Si el suelo de la ciudad es blando, el movimiento se puede amplificar y ser percibo de cierta manera más dura”, señaló Lozano.



Según el SGC, otro factor a tener en cuenta es que los sismos no viajan uniformemente por la corteza. Un sismo que tuvo su epicentro en el Pacífico no va a llegar de la misma forma a Bogotá, que un sismo que tuvo su epicentro en Bucaramanga, “debido a que en su viaje las condiciones que tiene que atravesar cambian”.



Todo lo anterior se involucra y se tiene en cuenta para evaluar la amenaza sísmica de cada territorio en el país.



Para hablar de los daños que puede llegar a generar un sismo o de la percepción de movimiento que genera, hay otros factores que inciden, como la localización de la zona en dónde se sintió el sismo y el tipo de construcción de hogares y establecimientos, como reiteró Lozano.

Los números en círculos azules representan el nivel de intensidad del sismo. Foto: SGC

¿En Colombia está temblando más que antes?

De acuerdo a los monitoreos registrados desde el SGC, no existe un incremento significativo de estos eventos geológicos respecto a otros años. "La sensación de que tiembla más se da porque tenemos mejores herramientas para conocer y comunicar su ocurrencia".



Cabe resaltar que la entidad en mención posee una base de datos con el registro de los eventos sísmicos en Colombia desde hace más de 400 años.

