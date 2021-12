Por estos días el mundo está pendiente del conteo regresivo para el lanzamiento del telescopio espacial infrarrojo James Webb (JWST), el más caro y sensible que se haya construido. Una idea que se materializó después de poco más de 30 años, desde que se concibió el concepto de cómo debería ser la siguiente generación de observatorios espaciales, después del Hubble. La herramienta con la que se espera que, una vez esté en el espacio, los científicos puedan descubrir secretos del universo distante, así como de los exoplanetas más cercanos a la Tierra.



La semana pasada se informó que el proyecto, una colaboración internacional entre la Nasa, la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial Europea (ESA), aplazaba de nuevo su lanzamiento, esta vez del 22 de diciembre al 24, “debido a un problema de comunicación entre el observatorio y el sistema del vehículo de lanzamiento”. A la espera de esta nueva fecha se encuentra en Guayana Francesa, lugar desde donde despegará el cohete Ariane 5 que llevará al Webb al espacio, la española Begoña Vila, ingeniera de sistemas de instrumentos para el telescopio.



Involucrada con esta gran obra de ingeniería desde el 2006, Vila tendrá ahora la misión de acompañar la transmisión en español que hará la Nasa de este gran evento. Desde el puerto espacial europeo en Kourou, la ingeniera, que en los últimos años apoyó las pruebas hechas al telescopio para garantizar su funcionamiento en el espacio, habló con EL TIEMPO sobre por qué este es el telescopio espacial más poderoso y cómo fue el proceso para poner a punto toda esta gran obra de ingeniería.



La misión ha movido su lanzamiento en varias ocasiones en el último año. ¿A qué se debe?

La primera ocasión fue una combinación principalmente con el covid, que también impactó la forma en que podíamos hacer las pruebas. En aquellos momentos estábamos en Los Ángeles, tuvimos que parar o trabajar con equipos reducidos. Eso afectó lo que podíamos hacer en el tiempo que teníamos planeado.



Los cambios más recientes se han debido a pequeños ajustes. Como parte del plan que tenemos, hay varias actividades que hay que hacer una vez que estás aquí en el punto de lanzamiento, y creo que ambas situaciones fueron un poco inesperadas. La primera se debió a una vibración que se produjo cuando una banda que sujetaba el telescopio se soltó, y luego se presentó un inconveniente con las comunicaciones que tenemos que hacer una vez con el telescopio encima del cohete. El cable de esas comunicaciones tiene detalles que teníamos que arreglar un poco, pero estamos muy cerquita, son cosas que están pasando y en ese momento te sorprenden, pero bueno, estamos aún allí.



Completamente ensamblado y probado, el telescopio espacial James Webb de la Nasa ha completado su régimen de prueba principal y pronto comenzará los preparativos del envío. Foto: Créditos: Nasa / Chris Gunn

¿Por qué se hace el lanzamiento desde la Guayana Francesa?

Una de las contribuciones de la Agencia Espacial Europea para esta cooperación internacional fue dar el cohete de lanzamiento, que es el Ariane 5. Su zona de lanzamiento siempre está en la Guayana Francesa, y este es un buen lugar para el despegue por dos motivos, uno de ellos es que está cerca del ecuador. Desde allí puedes utilizar la rotación de la Tierra para conseguir una velocidad extra que te ayudará a salir de la atmósfera de la Tierra. La segunda razón es porque está cerca del mar, de modo que si hay cualquier parte que pueda caer, es más seguro porque no va a hacerlo en una zona habitada.

¿Qué hace del JWST el telescopio espacial más potente jamás construido?

Puedes ver en dos partes por qué es tan especial: en la parte de la ciencia y en la ingeniería. Si empezamos en la parte de la ciencia, es el objetivo que tiene este telescopio. Hace 30 años los astrónomos dijeron: ‘Esto es lo que queremos ver del universo’. El James Webb va a poder hacer fotos de las primeras galaxias y estrellas que se formaron, poco después del big bang, hace 13.500 millones de años. Esa es una parte del universo que nunca hemos visto, es poder entender cómo hemos llegado hasta aquí.



El James Webb también puede ver a través del polvo y el gas en el espacio para avanzar en esta búsqueda de si estamos solos en el universo o no. Sabemos que hay planetas alrededor de otras estrellas, pero ahora lo que queremos es ver cuántos tienen una atmósfera y, si la tienen, cuántos de ellos tienen una que si la miras desde arriba verías lo mismo que cuando observamos la Tierra desde esa perspectiva, si tiene agua, metano o dióxido de carbono, información que nos diría que quizá tenga condiciones que podrían ser similares a las que tenemos aquí. El JW puede ver cosas muy débiles, es muy sensible, entonces eso lo hace un telescopio muy especial.

¿Y en cuanto a la ingeniería?

Esta parte es especial también porque es la primera vez que vamos a lanzar un telescopio con esta complejidad, vamos a lanzarlo doblado y a abrirlo una vez que estemos en el espacio. Eso fue necesario porque para el James Webb se quería un espejo más grande para poder coger más luz, más energía y poder ver cosas más débiles, pero un espejo más grande no entra en el cohete, por eso está hecho de 18 espejos más pequeños que podemos doblar, abrir y alinear cuando estemos en órbita.



La otra parte es el parasol. El James Webb necesita observar en una longitud de onda especial, que es el infrarrojo. Lo puedes entender como calor, todo emite calor; entonces, para detectar la señal de estos objetos tan débiles tienes que enfriar todo el resto, para que no haya otra fuente de calor allí, y esto lo consigues a través del parasol.



Pero el JW necesita uno muy grande, tanto como un campo de tenis, que no entra tampoco abierto en el cohete, por lo tanto hay que doblarlo y abrirlo una vez en el espacio. Por eso la ingeniería es fundamental, una vez que esté demostrado que podemos hacerlo vamos a saber cómo mandar cosas grandes al espacio que podemos abrir una vez que estemos allí.​

¿Cómo fue el proceso de pruebas para saber que todo realmente funcionará en el espacio?

Una de las partes más duras es el lanzamiento mismo. El cohete va a sacudir mucho lo que lleves dentro y va a haber mucho ruido, lo que genera vibraciones acústicas. Por eso, una parte fundamental fueron las pruebas de vibración y acústica con cada componente y general. Además, se hicieron pruebas electromagnéticas para evitar posibles interferencias.



Otra parte muy complicada es que todos estos instrumentos y espejos tienen que estar a temperaturas muy frías, pero no los podemos construir en esas condiciones. Lo hacemos a la temperatura normal a la que vivimos, pero sabes que las cosas van a cambiar cuando las enfríes.



Para ello se hicieron pruebas en la cámara fría en el Centro de Vuelo Espacial Goddard –en Greenbelt, Maryland– y después en la cámara supergrande en Houston. Son congeladores inmensos donde puedes hacer vacío y enfriarlos a esos 40 grados encima del cero absoluto para hacer todas las operaciones que vas a hacer en órbita y demostrar que todo está donde tiene que estar y que funciona como debe hacerlo.

¿Va a ser el sucesor de Hubble?

El Hubble miraba al universo principalmente con nuestros ojos, en el visible y un poco en el ultravioleta. Como da vueltas a la Tierra, ya se le pusieron también unas cámaras que podían empezar a ver en el infrarrojo. Pero el Hubble no está diseñado para tener la sensibilidad que alcanzará el James Webb, por eso se lo llama el sucesor, pero durante unos años vamos a tener los dos telescopios al mismo tiempo, va a ser genial el poder hacer fotos y ver a una parte del universo con dos ojos distintos.

¿Cuál será su vida útil?

Cuando se diseñó, el requerimiento era de 5 años, pero lo hemos construido con pruebas para saber que será más del doble, se espera que sean unos 12 o 13 años, pero una parte muy importante va a ser el combustible. El JW va a ir a una órbita especial donde se anula un poco la gravedad entre el Sol y la Tierra, un punto donde está bastante estable, pero no del todo, hay que corregir la órbita de vez en cuando. Por eso va a ser importante cómo va ser el lanzamiento, si sale como esperamos, con las correcciones de órbita que necesitamos y reservamos combustible, puede durar más tiempo, unos 18 años.



¿Cómo será el sucesor del JW?

El siguiente complemento de telescopios es también uno infrarrojo, que mira como el JW pero es capaz de ver una gran cantidad del cielo al mismo tiempo. Serían el Hubble, el James Webb y este, que se llamaba antes el WFIRST pero ahora se llama el Roman Space Telescope. Pero hay estas selecciones que se hacen cada 10 años, las ‘Decadal Surveys’, y allí hay también unos telescopios muy interesantes que harían parte de la siguiente generación de astronomía; uno de ellos, el Luvoir. Ya hay conceptos para el siguiente tipo de telescopios, algunos de ellos basados en lo que va a demostrar el JW, el poder abrir un parasol y espejos una vez que estemos en órbita.



ALEJANDRA LÓPEZ P.

Redacción Ciencia

​@TiempoDeCiencia

