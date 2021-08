Tablilla babilónica, el ejemplo más antiguo de geometría aplicada

En 2017 el profesor Daniel Mansfield, de la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW, Australia), descubrió que una tablilla rectangular babilónica denominada Plimpton 322, de unos 3.800 años de antigüedad, era la tabla trigonométrica más antigua y precisa del mundo.



Cuatro años después del hallazgo, el investigador publica ahora en la revista Foundations of Science un nuevo estudio con más detalles sobre esa pieza de arcilla y acerca de otra redonda –una tablilla de mano– que permanecía olvidada desde hace más de un siglo en el Museo Arqueológico de Estambul (Turquía).



Etiquetada como Si.427, fue recogida en 1894 por el arqueólogo francés Jean-Vincent Scheil en Sip-par, una ciudad de la Baja Mesopotamia situada en lo que hoy es la provincia de Bagdad, en Irak. Según Mansfield, es el ejemplo más antiguo de geometría aplicada del que se tiene constancia.



El investigador se enteró de la existencia de Si.427 cuando leyó sobre ella en los registros de las excavaciones. El informe decía que la tablilla había ido a parar al Museo Imperial de Constantinopla, un lugar que, obviamente, ya no existe. A partir de esa información emprendió su búsqueda, hasta que a mediados del 2018 se enteró de que estaba expuesta en el museo y aún le tomaría otros meses más para comprender su significado. “Si.427 data del período de la antigua Babilonia (entre el 1900 y 1600 antes de Cristo)”, afirma este matemático.



Fue posible constatar esta información porque la tablilla hace referencia a un campo de propiedad de Sîn-bêl-apli, un terrateniente que vivía en Sippar en esa época, y porque el estilo del lenguaje también lo confirma.



“Es el único ejemplo conocido de un documento catastral de ese periodo, un plano utilizado por los topógrafos para definir los límites de las tierras. En este caso, nos informa de los detalles legales y geométricos de unas tierras (pantanosas o humedales) divididas tras la venta de una parte”, dice el experto.

Mil años antes de Pitágoras

Uno de los conocimientos que se adquieren en el colegio es el teorema de Pitágoras, que establece que, en todo triángulo rectángulo, la suma de cada uno de los catetos –que son los lados que se unen para formar un ángulo recto– elevados al cuadrado es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado.



Algo que destaca en las piezas estudiadas es el uso de lo que hoy se conoce como ternas pitagóricas para hacer ángulos rectos precisos. Según explica el profesor Ignacio Mantilla, matemático y exrector de la Universidad Nacional de Colombia, dichas ternas son grupos de tres números enteros que satisfacen el teorema de Pitágoras, como 3-4-5, la más conocida.



Mansfield destaca que su descubrimiento es importante para la historia de las matemáticas, ya que aparece esta figura geométrica mil años antes de que naciera Pitágoras.



“Se utilizó en la antigua India ya en el año 800 a. C., pero ahora sabemos que también en la topografía babilónica en el año 1900 a. C., unos mil años antes”, afirma el australiano, y explica que al tener estas ternas medidas muy sencillas, son una forma fácil de construir líneas perpendiculares.



En el caso de la tablilla redonda, escrita con letra cuneiforme, se dibuja el campo vendido con líneas de cuadrícula horizontales y verticales superpuestas, lo que le permitió al topógrafo hacer una precisa subdivisión. En concreto, la tablilla contiene las ternas 5-12-13 (dos veces) y la 8-15-17, que fueron empleadas como base teórica para las líneas perpendiculares de la cuadrícula.



“Sabíamos que los babilonios conocían los triángulos rectángulos y las ternas o ‘triples’ pitagóricos, pero desconocíamos por qué y para qué –apunta el investigador–, pero ahora la nueva tablilla Si.427 nos muestra que usaban estas formas para medir con precisión el terreno, y esto nos ayuda a entender otras tablillas de la misma época, como la más famosa Plimpton 322”.



En el 2017 ya se planteó que esta tuviera algún propósito práctico para construir palacios y templos o en la topografía de los campos.



Para Mansfield, la forma como se establecen los límites entre las tierras revela una verdadera comprensión geométrica: “Nadie esperaba que los babilonios utilizaran las ternas pitagóricas de esta manera. Se trata de algo más parecido a las matemáticas puras, inspirado en los problemas prácticos de la época”.



La sorpresa también se debe a que es difícil trabajar con números primos mayores de 5 en el sistema numérico babilónico. “Esto plantea un problema muy particular: su sistema numérico único de base 60 significa que solo se pueden utilizar algunas formas pitagóricas –explica Mansfield–, y parece que el autor de Plimpton 322 revisó todas esas formas para encontrar aquellas útiles”.

