Los expertos del Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitieron este martes un boletín en el que dieron a conocer que el suelo en donde está el volcán Cerro Machín presenta cambios en el comportamiento de la actividad volcánica.

A través del documento, que se entrega semanalmente, el SGC informó que durante la última semana se continuó registrando actividad sísmica relacionada con el fracturamiento de roca en la zona.



"Esta actividad sísmica mantuvo niveles bajos en el número de sismos

registrados y en la energía sísmica liberada, similares a los reportados la semana anterior", dijo el Servicio.



Asimismo, la entidad reiteró que una comisión de expertos se encuentra en el área del volcán realizando un monitoreo a detalle para evaluar los posibles cambios de temperatura del suelo y la vegetación.



El monitoreo a la zona del Cerro Machín se ha intensificado en los últimos días, luego de que los habitantes del sector finca La Florida reportaron un aumento de la temperatura del suelo.



De hecho, de acuerdo con las mediciones, a día de hoy la temperatura en la zona ha llegado a los entre 70 y 95 grados centígrados, cuando en el pasado se registraba una medición de 79.



No obstante, el SGC dejó claro en el boletín que el nivel de actividad del volcán sigue siendo amarillo; es decir, cambios en el comportamiento de la actividad volcánica, por lo que se requieren más pruebas para establecer el origen de los cambios.



Entre tanto, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para que no haga caso ni replique algunos mensajes que se han enviado a través de redes sociales, donde dicen que la erupción del volcán es inminente.



Esta información no es veraz ni ha sido publicada por los expertos en la materia, por lo que no tiene un sustento científico.

Más noticias