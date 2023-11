¿Dónde ver lanzamiento del Starship de SpaceX, la nave más poderosa jamás construida?

Space Exploration Technologies Corp., mejor conocida como SpaceX, es una empresa estadounidense fundada por el multimillonario Elon Musk que se dedica a la fabricación aeroespacial.



Uno de los proyectos más ambiciosos de la compañía es la nave espacial Starship, definida por SpaceX como “un sistema de transporte completamente reutilizable diseñado para llevar tripulación y carga a la órbita de la Tierra, a la Luna, a Marte y más allá”.

“El Starship es el vehículo de lanzamiento más poderoso jamás construido en el mundo, capaz de cargar hasta 150 toneladas métricas completamente reutilizables y 250 toneladas métricas desechables”, agrega la descripción.



El primer vuelo de prueba del Starship, sin tripulación, ocurrió en abril de 2023. Sin embargo, después de cuatro minutos de vuelo, la nave explotó en el aire. Musk había anunciado previamente que las posibilidades de éxito de este vuelo de prueba eran del 50 por ciento.

No obstante, la compañía no se rindió con el proyecto, hizo las mejoras requeridas, y la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos dio luz verde para un segundo vuelo de prueba para el mega cohete, que se llevará a cabo esta semana.

Si el Starship pasa la prueba y logra volar sin fallos mayores, se convertirá en el cohete espacial funcional más grande y más potente de la historia.



Cabe recordar, además, que la Nasa ya dio el permiso para que la nave reutilizable, en caso de funcionar, lleve por primera vez a una mujer a la Luna, y que Musk ha expresado en múltiples ocasiones que uno de los objetivos principales del Starship es llegar a Marte, así que esta prueba puede ser el inicio de un momento histórico para la humanidad.

¿Dónde y cuando ver el lanzamiento?

El pasado jueves 16 de noviembre, el magnate sudafricano anunció que el lanzamiento, programado para el viernes, había tenido un retraso de última hora. “Tenemos que sustituir un accionador de la aleta de rejilla, así que el lanzamiento se pospone al sábado”, explicó Musk en su cuenta de X, red social de la que también es dueño.



De no haber más retrasos, el despegue se hará el sábado 18 de noviembre con una ventana de 20 minutos a partir de las 7 a.m. hora local, y 8 a.m. hora Colombia, desde la base de Boca Chica en el sur de Texas.



Según el portal ‘Xalaka’, el evento será transmitido en vivo a través de la página web de SpaceX, spacex.com, y por la cuenta de X (antes Twitter) de la empresa. No habrá una transmisión oficial en YouTube.

La Nasa envía una nueva misión tripulada en una nave de SpaceX

