¿Le interesa? Así son las principales apuestas de turismo espacial

Salir del planeta Tierra nunca había sido ‘tan sencillo’.



Por los avances tecnológicos modernos, esa feroz ‘carrera espacial’ entre Estados Unidos y la Unión Soviética, durante la Guerra Fría, suena bastante lejana.



El recuerdo de Yuri Gagarin, el primer hombre que estuvo en el espacio (ascendió el 12 de abril de 1961), ya quedó reservado para los libros de historia.



En la actualidad, gracias a la inversión y el interés de los multimillonarios Richard Branson, Jeff Bezos y Elon Musk, sobrepasar la barrera de la atmósfera podría estar muy pronto al alcance de miles de personas.



Eso sí, aunque la constante sean los precios elevados, las empresas de estos magnates tienen grandes diferencias en su oferta de turismo espacial.

(Le puede interesar: ¿Cómo convertirse en un turista espacial?).

Virgin Galactic

No se asuste si lee por ahí que Virgin Galactic ya no existe. Esa información tiene que ver con que, antiguamente, esta marca se dedicaba a vuelos aéreos de tipo ‘low cost’.



Cerrada esa etapa, Richard Branson, su dueño, decidió darle un giro a la empresa para llevar los vuelos fuera de la tierra y cumplir su sueño de niño: llegar al espacio.



El multimillonario británico, quien logró el pasado 11 de julio su meta personal, dispone de una oferta particular en comparación con las de sus competidores.



El ‘Spaceship two’, una diminuta nave con motor de cohete, es la gran carta que ofrece Virgin Galactic para los viajes al espacio.

Facebook Twitter Linkedin

El primer viaje oficial de Virgin Galactic al espacio duró alrededor de una hora. Foto: Virgin Galactic

Diseñado para ocho personas, seis pasajeros y dos pilotos, este peculiar ‘avión’ se presenta como el que, de entrada, cuenta con mayor capacidad para pasajeros.



A pesar de eso, el interior es realmente reducido. De ahí que las sillas puedan doblarse para que los tripulantes sientan esa sensación de ‘ingravidez’ que les permitiría flotar dentro de la nave.



Lo curioso de este vehículo interespacial es que es impulsado por otro aeroplano, el ‘White Knight’. El propulsor en mención cuenta con doble fuselaje y cuatro motores que permiten cargar al ‘Spaceship two’ hasta 15.000 metros de altura.



La nave de Virgin Galactic no requiere de protección térmica para el trayecto de regreso.

Según información oficial, su sistema de frenado se basa en el movimiento de sus timones de cola, los cuales, al llegar a la distancia prudente, se detienen y dan paso para que el retorno en círculos culmine en el mismo lugar de partida.



(Siga leyendo: La primera agencia espacial con hotel de lujo para el turismo).



El viaje inicial de esta empresa y su propietario arrancó en Nuevo México, en Estados Unidos, donde se encuentra el ‘espaciopuerto’ de la compañía.



En su primera travesía interespacial, el ‘Spaceship two’ alcanzó los 85 kilómetros de altura y gastó, aproximadamente, una hora en vuelo.



Los primeros tiquetes que vendió la empresa se tasaron en valores que rondan los 250.000 dólares por persona. Un poco más de 1.1 billones de pesos colombianos.



Virgin Galactic espera iniciar operaciones comerciales para los primeros meses de 2022.



Sin embargo, si le suena la idea, tendrá que esperar un buen tiempo pues, según varios portales especializados, ya se han vendido 600 boletos para los próximos viajes.

Blue Origin

Facebook Twitter Linkedin

El vehículo es completamente autónomo por lo que cada persona a bordo es un pasajero y no hay pilotos. Foto: AFP

Blue Origin es la empresa aeroespacial del hombre más rico del mundo, el estadounidense Jeff Bezos, fundador de Amazon.



‘New Shepard’, la nave que lleva el nombre el apellido del primer astronauta estadounidense (Alan Shepard), es el juguete insignia de esta empresa de turismo espacial.



A diferencia del modelo de ‘Virgin Galactic’, esta nave cuenta con todos los beneficios de un cohete suborbital.



Según portales especializados, el volador impulsa a la cápsula hasta los 30 kilómetros de altura para que, por inercia, alcance la altura planeada.



El cohete propiedad de la firma de Bezos alcanzó los 106 kilómetros de altura y es, de momento, el ejemplar comercial que más alto ha llegado.



Su tripulación no requiere de personal humano, pues es orientada por un ordenador.



El espacio para los pasajeros está proyectado para seis personas, aunque en su lanzamiento de estreno, efectuado este 20 de julio, tan solo viajaron cuatro tripulantes.



El cohete despegó desde suelo desértico en la ciudad de Texas, Estados Unidos, donde había sido probado con éxito en 15 ocasiones.



(Le recomendamos: Turismo espacial, ¿Qué consecuencias puede tener en el futuro?).



Hasta el momento, Blue Origin no ha entregado detalles sobre los precios que tendrá su oferta de viajes interespaciales.



El único antecedente que queda es que el joven que acompañó al multimillonario en la travesía pagó 23.7 millones de euros (cerca de 100 billones de pesos colombianos).



En los planes de Blue Origin, según indican medios estadounidenses, está construir dos cohetes más potentes. El ‘New Glenn’, en honor al primer norteamericano en orbitar la Tierra, y el ‘New Armstrong’, con el cual se espera llegar a la luna como lo hizo el astronauta que inspira su nombre.

Space X

Facebook Twitter Linkedin

Elon Musk ha vuelto común el hecho de enviar cohetes al espacio con su empresa Space X. Foto: Space X

Para mediados de septiembre de este año, se espera el primer viaje espacial turístico de la compañía Space X, propiedad de Elon Musk, el hombre que se hizo multimillonario con la plataforma de pagos en línea ‘PayPal’ y ahora con la tecnológica ‘Tesla’.

Después de, por fin, recuperar intacto una de sus conocidos cohetes tras un trayecto, Space X está ultimando los detalles para sumarse a la puja por el dominio del turismo espacial.



Hasta el momento se sabe que ‘Dragon’ es el nombre de la nave que será impulsada en los próximos meses por un cohete ‘Falcon 9’ para llegar a la órbita terrestre.



Por su trabajo en conjunto con la NASA, la misión despegará desde el Complejo de Lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy en Florida.



La cápsula llevará a cuatro pasajeros que serán comandados por el piloto Jared Isaacman, otro magnate de los pagos por internet.



A la espera de lo que suceda en septiembre, Space X ya tiene programado un vuelo a la Luna para 2023.



En esa travesía, propiciada de la mano con la NASA, viajará Yusaku Maezawa, un magnate japonés quien espera lograr que la hazaña de Neil Armstrong, así como la de Yuri Gagarin, quede relegada a los libros de consulta.

Más noticias

Andrés Balaguera

Tendencias EL TIEMPO