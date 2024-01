Solo una de cada 10 empresas en ciencia tiene predominio de mujeres a nivel directivo

Aunque en los últimos años se ha discutido sobre la inclusión de las mujeres en el campo de la ciencia, las brechas siguen siendo motivo de alarma. Así lo reveló un estudio de Ipsos Napoleón Franco, multinacional de investigación de mercados y consultoría, centrado en Colombia, Perú y Panamá, revelando que solo un 13 por ciento de las organizaciones de este sector tienen predominio de mujeres en cargos directivos, a pesar de que hay mayor cantidad de mujeres que se gradúan en carreras en las aéreas de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM).



Lorena Dellepiane, directora de la investigación, dijo: “una buena hipótesis es que hay no solamente una falta de mujeres en cargos directivos, sino una falta de líderes mujeres que tengan a su cargo equipos y puedan crecer para llegar a ser jefas también”.



El estudio entrevistó a 740 mujeres y hombres que están estudiando un pregrado en STEM o que ya lo han finalizado y están ocupando cargos en este sector, de los cuales Colombia tuvo 400 participantes, Perú 240, y Panamá 100 encuestados.

Además, buscó identificar los principales desafíos que enfrentan las mujeres de la región para destacarse en áreas STEM, y encontró barreras en tres momentos: ingreso al mercado laboral, permanencia en el ambiente de trabajo, y en el crecimiento profesional.



Un dato importante que tuvieron en cuenta los investigadores es que, a nivel mundial, hay más mujeres que se gradúan en carreras de STEM, pero la proporción de ellas que avanzan hacia el doctorado se reduce. “Solo una de cada tres de los investigadores en STEM es mujer”, según datos más recientes del Instituto de Estadísticas de la Unesco.



En cuanto al ingreso al mercado laboral, tanto hombres como mujeres se sienten preparados para asumir puestos donde puedan desarrollar diferentes características como trabajo en equipo, experticia en el área a laborar, y habilidades de liderazgo.

“Un factor que pudimos detectar para que una mujer no pueda escalar tiende a ser muchas veces el priorizar el cuidado de la casa, frente a los hombres, que se les saca de esa responsabilidad”, mencionó Dellepiane.



La directora agregó que la intención con la investigación va más allá de persuadir que la mujer elija entre ser madre o no, es generar espacios laborales seguros donde la mujer pueda ser madre, pero también pueda ser profesional.



Frente a esta situación, Gabriela Delgado, presidenta de la Asociación Colombiana de Inmunología (ACOI) advirtió que “no existen unos planes de política que promuevan un balance entre el cuidado de sus hijos en las etapas tempranas de desarrollo y durante la gestación”.



Eso provoca que las mujeres prefieran el cuidado de los hijos, sobre su trabajo como investigadoras, añadió.

Cada vez más hay más mujeres interesadas por las ramas de la ciencia y la investigación. Foto: Archivo particular

Dilema de la paridad

Frente al ambiente laboral, la encuesta evidenció que las mujeres perciben menos paridad que los hombres.



“Se realizó un índice de brechas de género en STEM y se encontró una brecha más grande en la igualdad laboral, donde los hombres perciben hasta ocho puntos porcentuales más de paridad que las mujeres”, dice el estudio.



En contraste, el 76 por ciento de los hombres encuestados cree que en las áreas de investigación en ciencia, tecnología y matemáticas se trata a todos por igual.



“Incluso la ley de cuotas a veces se ha quedado corta porque aun habiendo mujeres capaces, con mérito y con el conocimiento para liderar los sectores, en especial la ciencia, no se ve reflejado en ese reconocimiento por parte de los hombres”, mencionó Delgado.



Reconoce que se requiere de generosidad, y una reeducación social y cultural para que los hombres también tengan esa participación en la promoción de mujeres.



Brechas parecidas se evidenciaron en otros hallazgos en el estudio: por ejemplo, más de la mitad de los hombres encuestados creen que no existen grandes problemas de discriminación, que a nivel global en esta área del conocimiento se trata a todos por igual, sin importar su identificación étnica u orientación sexual, y adicionalmente consideran que no es necesario implementar políticas de paridad o tratamiento.



Promoción a altos cargos

En cuanto a las garantías de crecimiento, el estudio comprobó que los hombres participantes perciben mayores oportunidades en comparación con las mujeres.

Por ejemplo, casi el 70 por ciento de los participantes masculinos reconocieron que en las áreas STEM las remuneraciones van acorde al talento de cada persona, en comparación con las mujeres que el 53 por ciento de las encuestadas encuentran cierta esta afirmación.



De otro lado, la investigación encontró que el 49 por ciento de los encuestados respondió que habría una misma proporción de hombres y mujeres en los altos cargos, mientras que el 32 por ciento afirmó que era ocupado por hombres, frente a un 13 por ciento que afirmó que eran ocupados predominantemente por mujeres.



Entre tanto, frente a la pregunta de si habían sido líderes de investigación, el 75 por ciento de los encuestados masculinos indicó que sí lo habían sido, superando por siete puntos porcentuales las estimaciones de las mujeres. Sin embargo, “un 23 por ciento de los encuestados preferiría ser dirigido por una investigadora”.



Delgado reiteró que “se requiere de la participación de los hombres para que reconozcan en las mujeres el potencial, las capacidades y las posibilidades de ocupar altos cargos directivos en el sector de ciencia o en cualquier otro sector”.



Otras barreras que señala el estudio son la falta de mentores o jefes que impulsen el crecimiento, debido a que el 23 por ciento de las participantes todavía no cuenta con este acompañamiento; junto con el acoso laboral y sexual que ha sido experimentado por una de cada tres científicas; y la persistente creencia de que no existen oportunidades de ascenso equitativas para las mujeres en estos campos de trabajo.



“Cuando hablamos de espacios paritarios no solamente se trata de oportunidades de crecimiento laboral, sino de seguridad en el trabajo”, expresó Dellepiane.

De acuerdo con el estudio, una de cada tres mujeres científicas encuestadas, ha enfrentado acoso laboral. Foto: iStock

Algunas soluciones

De acuerdo con Ángela Camacho, presidenta de la Red Colombiana de Mujeres Científicas, “es un problema de políticas públicas de género y se necesita que en las universidades y en los centros de investigación tengan en cuenta las diferentes condiciones en las que están trabajando los hombres y las mujeres”.



Resaltó, además, que es esencial que los proyectos de investigación involucren un poco más las actividades de las mujeres dentro de la vida cotidiana de un científico, de tal manera de que ellas puedan tener mayor posibilidad de competir y destacar al mismo ritmo de los hombres.



La investigación propone que para contrarrestar este fenómeno se debe construir un entorno equitativo en las áreas STEM, junto con implementar políticas de género activas en los ambientes universitarios y laborales.



Sugiere también que para eliminar las brechas económicas en las mujeres que buscan ser científicas son necesarios los programas de becas y financiamientos, y de esta manera reducir la carga financiera y permitir el acceso y permanencia en estas disciplinas.

