Los estudios científicos en español y portugués, con cerca de 850 millones de hablantes en el mundo, están presentes en tan solo un 15,8 % de las publicaciones científicas internacionales, muy por detrás de los estudios que emplean el inglés, según datos de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).



De acuerdo a la información proyectada por el trabajo “Lenguas en números”, realizado por la OEI y el Real Instituto Elcano de España, el inglés es la lengua más utilizada en la investigación, con más de 153.000 estudios publicados, seguida de lejos por el español, con 17.000, y el portugués, con 11.000.



“Aún nos queda mucho camino por recorrer, porque si no somos fuertes en tecnología, innovación y ciencia, si no implementamos los pilares de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, si no tenemos esta presencia digital y ciudadanos más cualificados de estas lenguas, podemos tener una gran cantidad de hablantes, pero no podremos ser una lengua global”, advirtió este viernes Ana Paula Laborinho, directora general de la OEI.



Laborinho dejó claro durante el II Congreso Internacional de Lenguas Portuguesa y Española (CILPE 2022), celebrado esta semana en Brasilia, que la inversión en educación y en inclusión digital será fundamental para que el español y el portugués continúen siendo idiomas globales, informó la OEI en un comunicado.

De acuerdo con la web “Lenguas en números”, el español es el tercer idioma más utilizado en internet, mientras que el portugués se sitúa en quinta posición. “La enseñanza del portugués está creciendo en China por su interés en los recursos naturales de los países africanos. Esta relación con la geopolítica, la geoestratégica y la economía son factores muy fuertes. Curiosamente, las empresas que mejor entienden este tema son las que más se desarrollan”, explicó la directora general de la OEI.



Según Laborinho, "cuando unimos portugués y español, que son lenguas con problemas y desafíos similares, ganamos fuerza y esa fuerza se traduce en la importancia que estos países pueden tener y se refleja directamente en los ciudadanos de estas comunidades lingüísticas”, concluyó.



La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), establecida en 1949, es la primera organización intergubernamental de cooperación en la región iberoamericana.



EFE

