Tras el sismo registrado el 17 de agosto en Colombia, el cual tuvo una magnitud de 6,1 y la localización de 179 réplicas en su mayoría en los municipios de El Calvario, Restrepo, San Juanito, Acacías y Villavicencio en el departamento del Meta y Guayabetal y Medina, Cundinamarca, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) explica que la actividad sísmica en el país no ha aumentado.

EL TIEMPO consultó a la entidad y detalla que "no hay un aumento significativo en la sismicidad respecto a años anteriores" y que, de hecho, "todo es un tema de percepción".



En sus redes sociales, el SGC afirma que los avances tecnológicos y el fortalecimiento de las redes sismológicas permiten mayor acceso a la información, "de ahí la sensación de que ahora tiemble más que antes".



Según datos de la entidad, del 24 de mayo al 23 de agosto de este año la Red Nacional Sismológica ha registrado 5.624 sismos en Colombia, lo que significa 62 temblores por día, aproximadamente.



En comparación con el mismo periodo pero de 2022 se contabilizaron 5.558 sismos. "No se ha registrado un aumento significativo", detalla el SGC.



"Con el crecimiento de la población, hay áreas sísmicamente activas que antes estaban deshabitadas. Esto también ha llevado a un aumento en el número de personas que perciben los sismos", asegura el SGC.



Y agregan: "Por ejemplo, en Colombia sería más común sentir un sismo en el centro u occidente del país que en oriente, no porque tiemble más o menos, sino por cómo está distribuida la población y la configuración tectónica del país".

Lugares más activos

Colombia es un país sísmicamente muy activo, porque hay diferentes placas tectónicas que están en contacto y esto hace que se generen sismos en la mayor parte del territorio.



Los lugares del país más activos sísmicamente son las costas del Pacífico y del Caribe, y alrededor de nuestras cordilleras, según explica el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Hay un lugar en donde ocurren sismos casi todos los días y representa el 60 por ciento de la sismicidad ocurrida en Colombia: el Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado en el departamento de Santander, cerca al municipio de Los Santos.

¿El calor tiene algo que ver con los sismos?

Existe una creencia popular que vincula temporadas de mayor calor con la ocurrencia de movimientos telúricos. Algo que varias personas recordaron ante los fuertes sismos que vivieron poblaciones del oriente del país la semana pasada.



El Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada del estudio y monitoreo de este tipo de eventos en el país explica si detrás de esta creencia popular hay algún sustento.

De acuerdo con el SGC, hasta ahora no existe evidencia científica que respalde la creencia de que entre mayor sea la temperatura en un lugar, más posibilidades existen de que se presenten movimientos telúricos.



"Los sismos son el resultado de la dinámica en el interior de la Tierra, un fenómeno que ocurre en el subsuelo. El calor en la atmósfera, por otro lado, es la energía térmica presente en el aire generada por las dinámicas atmosféricas", explican desde la entidad.



Añaden que, aunque sintamos un calor extremo en la superficie, esto no tiene ningún efecto en el interior del planeta.



"La atmósfera y el subsuelo tienen procesos y dinámicas propias y no están relacionados directamente entre sí. Por eso es importante entender que la

temperatura ambiental no es un indicador de actividad sísmica", aclaran los expertos.



