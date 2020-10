Investigan graves efectos cognitivos en pacientes con covid-19

Es sabido que la covid-19, la enfermedad producida por el nuevo coronavirus, tiene efectos profundos en órganos como los pulmones, el estómago y en los ojos. Sin embargo, las afectaciones que causa en el cerebro empiezan a llamar cada vez más la atención de los científicos.

Varios estudios que se llevan a cabo actualmente están tras la pista de la incidencia que tiene el virus en nuestras neuronas.



(Le puede interesar: ¿Es posible una nueva cuarentena en Colombia?).



Pero aún falta camino por recorrer, pues, debido a que se trata de un padecimiento nuevo, es difícil determinar cuáles pueden ser sus consecuencias a largo y mediano plazo.



Un estudio llevado a cabo por el Imperial College de Londres recavó evidencia en cerca de 84.285 pacientes que habían contraído el coronavirus.



(Le recomendamos: Reapareció médico chino a quien se le oscureció la piel por la covid).



Según los resultados, estas personas desarrollaron "déficits cognitivos significativos según la edad, género, nivel de educación, ingresos, grupo racial-étnico y trastornos médicos preexistentes", advirtió la investigación.



Entre otros hallazgos, los científicos resaltaron que hay problemas cognitivos que podrían persistir en la fase de recuperación de los infectados. E incluso se encontró que había una reducción del rendimiento en 10 años entre el subgrupo de personas de 20 a 70 años que reportaron haber sido conectadas a un ventilador durante su hospitalización.

Los científicos resaltaron que hay problemas cognitivos que podrían persistir en la fase de recuperación de los infectado FACEBOOK

TWITTER

Además, en el texto se advertía que los resultados encontrados servían para dar un aviso a la comunidad científica, pues hace falta investigar con mayor profundidad cuáles son los efectos del coronavirus en las personas que sobrevivieron a la infección.



No obstante, en un artículo publicado por la agencia 'Reuters', el pasado 27 de octubre, se recogen testimonios de otros investigadores que cuestionan la validez del estudio.



"La capacidad cognitiva de los participantes no había sido conocida antes de que desarrollaran covid-19 y los resultados no dejan ver cómo es la recuperación a largo plazo", le dijo a la agencia Joanna Wardlaw, profesora de neuroimagen aplicada de la Universidad de Edinburgo.



(Siga leyendo: Anticuerpos que se generan por el Sars-CoV-2 caerían ‘muy rápidamente’).



Asimismo, otro experto citado en el artículo, Derek Hill, profesor del University College London, advirtió el mismo problema y señaló que muchas de las personas cuyos datos se usaron para el estudio no tenían una prueba de covid-19 positiva, sino que se reportaron como enfermas debido a que tenían síntomas.

Tendencias EL TIEMPO