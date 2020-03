Seth Shostak, el cazador de extraterrestres

Pocos científicos de la actualidad son más reconocidos por su obstinación y terquedad como Seth Shostak. Tras casi 60 años de intentos infructuosos, de fracasos, Shostak no pierde el impulso por responder una de las preguntas más trascendentales que han acompañado a la humanidad: ¿Estamos solos en la inmensidad del cosmos?

Shostak (Virgina, EE.UU, 1943) es el astrónomo senior del Instituto Seti, palabra que en inglés es el acrónimo de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Desde su fundación, en 1984, Seti es el principal referente en la investigación para detectar señales de radio provenientes del universo y que los científicos consideran evidencia inequívoca de la existencia de otras civilizaciones más allá del planeta Tierra, pues solo organismos desarrollados podrían construir máquinas capaces de emitir estas señales.



Aunque el rastreo de las señales de radio de origen alienígena inició a comienzos de la década de los 30 del siglo pasado, solo se formalizó en 1960, gracias al Proyecto Ozma, de la Universidad de Cornell, que empleó una antena de 26 metros para sondear el cielo. Con los años, varios institutos científicos del mundo se unieron a esta empresa, utilizando radiotelescopios cada vez más poderosos. Después de todo este tiempo no ha habido un solo resultado positivo.



Shostak visitó el país la semana pasada por invitación del Instituto de Astrobiología de Colombia y del Colegio Lunita, donde estuvo a cargo de la apertura de un corredor científico en Chía. También visitó el Observatorio Astronómico Nacional, en donde dictó una conferencia del ciclo Jueves bajo las estrellas.



Físico de la Universidad de Princeton, con un doctorado en astrofísica de Caltech, a sus 76 años Shostak es uno de los divulgadores más importantes del mundo: ha sido autor de varios libros, ha tenido su propio programa de radio durante varios años y ha asesorado películas de Hollywood sobre invasiones alienígenas.



Todo este trabajo le ha hecho merecedor del premio Klumpke Roberts (a la trayectoria en astronomía) y del premio Carl Sagan, que reconoce a los más comprometidos comunicadores de la ciencia.



¿Por qué es importante buscar vida extraterrestre? Hay quienes piensan que es mejor preocuparse por la vida en la Tierra, que es la que ya conocemos...



La gente dice eso todo el tiempo. La investigación básica y la exploración consisten en generar conocimiento. A James Cook, quien exploró el Pacífico, pudieron decirle que eso era una pérdida de tiempo, que había problemas en Inglaterra y que era mejor usar esa plata en otras cosas. La historia ha demostrado que las sociedades que no buscan el conocimiento ni exploran no duran mucho.



¿Cómo se imagina a los extraterrestres?



He sido consultor para varias películas y ellos siempre piensan en hombrecitos verdes. No les gusta abandonar esa idea, que les ahorra muchos problemas porque la audiencia los reconoce. Creo que la mayoría de la inteligencia en el Universo no es biológica, porque la biología es terrible: tú creces y solo te diviertes por 10 años; vas al colegio, ya no te diviertes tanto y, luego, trabajas por 40 años hasta que te entierran en un hueco. Esa es una idea loca. Es mejor tener alguna inteligencia sintética, que seguro tendremos en los próximos 30 o 40 años y que hará todo el trabajo de los científicos.



¿Qué tipo de señales buscan en Seti?



Buscamos señales similares a las que tienen los dispositivos comunes de radio. Por ejemplo, cada emisora que existe tiene un punto en el dial. Los quásares y pulsares, que son objetos del cielo que emiten ondas de radio, lo hacen en todo el espectro. Buscamos en algunas frecuencias específicas en un rango limitado en el que creemos que podría tratarse de civilizaciones o vida inteligente. Ahora estamos empezando a buscar señales de rayos láser.



¿Dónde buscan esas señales?



Solíamos buscar en los lugares donde los grandes telescopios como Kepler encontraban estrellas con planetas. Esto ya no es necesario porque, básicamente, todas las estrellas tienen planetas. Ahora tenemos una lista de las estrellas más cercanas y, si están cerca, significa que las señales podrían ser más fuertes. Estos sistemas, por lo general, se encuentran a distancias de entre 100 y 200 años luz.

La palabra ‘inteligente’ suena un poco presumida. ¿Qué significa ser inteligencia?

En este contexto, inteligencia significa la capacidad de construir transmisores de radio. Desde mi punto de vista eso es todo lo que cuenta.



¿Es posible que hayan ignorado una señal genuina de extraterrestres?



Claro que sí, porque nosotros, en promedio, miramos a cada estrella por tres minutos. Si ‘ellos’ se fueron a dormir una hora antes ese día, entonces estábamos apuntando en la dirección correcta en el momento equivocado. Hay muchas maneras en las que podemos equivocarnos. No podemos probar que no hay aliens, lo que buscamos es probar que los hay. Como en el ejemplo del capitán Cook: si el capitán regresaba sin encontrar nada no significa que no lo hubiera, sino que no lo encontró. Hay que esperar el éxito ocasionalmente.



¿Qué viene en el futuro para Seti?



Mucho de ello depende de la financiación, porque sin ella no podemos hacer nada. Construir nuevos instrumentos y receptores es cada vez más fácil, todo depende de la tecnología computacional. Eso significa que puedes hacer los experimentos cada vez más rápido. La ciencia, la astronomía y la física avanzan y es posible que en el futuro buscar señales como lo hacemos ahora se vuelva obsoleto. Cada vez tendremos más herramientas capaces de observar el cielo de diferentes maneras.



Hace una semana un hombre se mató intentando probar que la Tierra es plana en un cohete casero. ¿Considera que el terraplanismo es un fracaso de la ciencia?



Hay un problema de alfabetización científica, especialmente en los Estados Unidos. No creo que esto sea nuevo, pues los estadounidenses tradicionalmente han sido algo antiintelectuales y no muy seguidores de la ciencia; aunque si les preguntas cuáles trabajos creen que son los más confiables, los científicos están por encima de médicos, políticos y profesores. A los terraplanistas les recomendaría dar un crucero alrededor del mundo.



¿Hay una propuesta para cambiar el nombre Seti por búsqueda de búsqueda de tecnomarcadores?



Creo que esto es algo que le gusta a Jill. Pienso que reduce lo que haces a algo que suena poco interesante. La palabra tecnomarcador suena muy confusa, quién mhizo el tranbsmisor? Eventualmente tienes que regresar al concepto de inteligencia. Sin la inteligencia no tienes tecnomarcadores. Entonces por qué no llamarlo por lo que realmente es, que es bucar algo que es tna listo como los humanos o más. Prefiero el término Seti, en lugar de solo inventar otra cosa que suena más seria solo porque tiene un nombre complicado.



¿Cómo se siente después de 60 años de búsqueda infructuosa?



La gente me pregunta cómo puedo continuar después de tantos fracasos. Es porque siempre hay algo nuevo. Siempre hay nuevos descubrimientos de planetas o nuevas formas de pensar las cosas. Nunca es aburrido. Me siento privilegiado de poder hacer algo que alguien nacido hace 100 años no podía. Es bueno tener un trabajo que busca responder una de las preguntas más trascendentales de la humanidad.



NICOLÁS BUSTAMANTE HERNÁNDEZ

