Señalan a geólogo de mentir sobre título de maestría 

El pasado 11 de agosto, la Comunidad de Astrónomos de Colombia (AstroCO) y Colombianas Haciendo Investigación en Astrociencias (Chía), emitieron una circular entre sus miembros en la que señalaban a David Tovar Rodríguez, geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, de haber mentido al decir que contaba con un título de maestría.

Más específicamente, los académicos hacen referencia al título de MSc. en geología planetaria de la Universidad de Minnesota en Duluth (Estados Unidos) que Tovar dice tener desde 2016 y que, a la fecha de publicación de este artículo aparece registrado en plataformas públicas como el CvLAC.



Los miembros de AstroCO dicen haberse comunicado con la oficina de registro de esa institución académica, donde les contestaron que, efectivamente, Tovar sí llevó a cabo estudios ahí pero no obtuvo el diploma de graduación. EL TIEMPO corroboró esta información con la misma oficina de registros.



En la carta también indican que Tovar "se ha presentado como codirector de un grupo de investigación de la Universidad Nacional, un rol que no existe dentro de esta institución, en donde los líderes de investigación son profesores de planta de la universidad".



Por su parte, al ser preguntado sobre el caso, Tovar expresó lo siguiente:



"En atención al derecho de defensa y contradicción que me asiste. Me permito manifestar que soy una persona idónea en la materia y que debido a que las acusaciones a mi nombre personal han sido temerarias, se procederán a las acciones a las que haya lugar en las vías legales correspondientes y con la documentación conducente, pertinente y útil que al respecto se exija por la jurisdicción respectiva"



Tovar ha sido colaborador de EL TIEMPO en calidad de columnista ocasional desde el año 2015, sin que exista una relación contractual con él. Por esta razón se le comunicó, vía correo electrónico, que hasta tanto esta situación no sea resuelta, se pausará la relación con EL TIEMPO.



