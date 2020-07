Senadores piden a Duque 'cambios de fondo en el Minciencias'

Este lunes, siete de los doce congresistas integrantes de la Comisión Sexta del Senado enviaron una carta el presidente Duque en la que le manifiestan su inconformidad con la gestión de Mabel Torres al frente del Ministerio de Ciencia.



En la misiva, la comisión manifiesta su “sentida preocupación por la ausencia de gestión, planeación y liderazgo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para impulsar e implementar una verdadera política pública de CTel en Colombia, que dé respuesta a las necesidades actuales”.

El documento fue propuesto por el senador del partido Cambio Radical Antonio Zabaraín y a él se sumaron otros como Iván Dario Agudelo, del Partido Liberal, y quien fue el autor de la ley que estableció la transformación de Colciencias en esta cartera.



“Hemos encontrado que el Ministerio no ha sabido interpretar la intención del legislador y del mismo Ejecutivo para transformar no solo en papel a Colciencias en Ministerio, sino lo que implicaba en términos de una nueva visión de país. Hoy podemos afirmar que sigue siendo Colciencias con diferente nombre”, se lee en la carta.



Adelante, los congresistas le manifiestan al Presidente que “existe una gran frustración en la academia y la comunidad científica al no ver un avance real del Ministerio camino a lograr que la ciencia sea el faro que oriente a Colombia para hacer frente no solo a esta, sino a otras emergencias que se puedan presentar".



"Estamos en la mitad del mandato del Presidente y consideramos oportuno preguntarle, con todo el respeto, si considera que el direccionamiento del Ministerio de Ciencia está siendo correcto y, más, en esta situación tan compleja que está viviendo el país", le dijo a EL TIEMPO, el senador Agudelo.



Finalmente, en la carta, los firmantes dicen que "es el momento de que se realice un balance de lo que viene ocurriendo, por el bien del país, para que se adopten cambios de fondo dentro del direccionamiento de este Ministerio, de tal forma que en los dos años que faltan de gestión podamos lograr el protagonismo de la ciencia que Colombia merece".



Al ser preguntado sobre cuál debería ser la solución a toda esta situación, Agudelo sostuvo que "Torres debe dejar el cargo".



Los otros autores de la carta son los senadores: John, Besaile, Jorge Eliécer Guevara, Criselda Lobo, Carlos Andrés Trujillo y Ana María Castañeda.



Redacción Ciencia