Segundo eclipse de junio: ¿cuándo y dónde verlo?

El 21 de junio, justo después del solsticio de verano, algunas zonas de Asia y África serán testigos de un eclipse solar anular, conocido también como anillo de fuego.



Este fenómeno ocurre cuando la Luna se sitúa entre el Sol y la Tierra. Aunque existen varios tipos de eclipses solares, el que se verá el 21 de este mes se produce cuando el satélite está más alejado de la Tierra y, por eso, parece más pequeño.



Así, la Luna no bloquea toda la vista del sol y se ve como un disco oscuro encima de otro más grande, creando lo que parece un 'anillo de fuego' alrededor del satélite, según explica la Nasa.



Este eclipse podrá verse desde África central, el sur de Asia, China y las islas del Pacífico, pero no se verá desde el continente americano. Sin embargo, la Nasa habilitará un enlace para conectarse con la transmisión del eclipse en vivo.



Los eclipses solares ocurren una vez cada 18 meses, explica la Nasa. A diferencia de los lunares, estos solo duran unos minutos.

Solsticio de verano

El eclipse ocurrirá un día después del solsticio, el día más largo y la noche más corta del año del hemisferio norte del planeta, que además marca el inicio de la temporada de verano en estos países. Ocurre cuando el Polo Norte de la Tierra está más inclinado hacia el Sol.



"Su nombre proviene del latín y significa 'sol quieto', porque a partir de ese momento la altura máxima del Sol en el cielo, que hasta ese día iba aumentando, se detiene para comenzar a disminuir", explica el astrofísico Santiago Vargas en una columna.



Para que los habitantes del hemisferio sur puedan vivir su día más largo del año, agrega el experto, "tendrán que esperar hasta el 21 de diciembre cuando los rayos del Sol lleguen justo de frente sobre la línea imaginaria del trópico de Capricornio, a unos 23 grados al sur del ecuador".



